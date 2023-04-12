《遠見雜誌》4月11日公布2023年第四屆「大學社會責任獎」（USR），東海大學在「永續報告書」類組奪魁。遠見創辦人高希均表示，大學在極度有限的資源下仍要肩負社會責任實在不易；「永續報告書」類過去為「綜合績效」類，東大能在該獎項拿到首獎，說明對永續治理擁有全方位的遠景、策略，尤其以量化永續指標建構出新的里程碑，可作為各大學的標竿

東海過去一年來，積極成立「永續發展辦公室」，與台灣永續能源研究基金會共同簽署「大學永續發展倡議書」。自2020年遠見雜誌推動大學社會責任獎，便拿下第一屆遠見「大學USR傑出方案-生活共榮組首獎」，爾後年年首獎入袋，2023更拿下擁有最佳永續願景、執行、成果的「大學永續報告書」首獎。

曾任教育部長的現任考試院長黃榮村出席頒獎典禮指出，自921之後，台灣的大學紛紛組隊幫助災區學生學習參與社會總體營造，這幾年大學在資源有限的情況下，仍積極在永續教育的推動中扮演樞紐的角色。

《遠見雜誌》第四屆USR大學社會責任獎活動合影 (照片/東海大學提供)

東海大學即使面對困難，卻從沒放棄對社會的責任，校長張國恩表示，在資金有限的情況下，要在2030年前完成淨零碳排之路困難重重，東海唯有建構永續的遠景，才能以更好的策略方針，有效的規劃與執行，勇於面對邁向永續道路所要突破的困境，在推動大學社會責任的道路上，東海更有責任培養擁有跨域能力與關懷氣候變遷等複雜議題的學生。

東海大學受訪實錄 (照片/東海大學提供)

東海校務研究辦公室執行長許書銘說，東海著眼永續遠景的執行推動，在校長張國恩的努力下，將通識教育、勞作教育、博雅教育、都跟USR和永續整合在一起。此外，東海的USR永續計畫中相當重視與在地的連結，無論是針對台中市西屯區所發展出的高齡長照2.0支持系統與開放式養生村、大肚山偏鄉中小學的教育翻轉與地方創生，以及從東大溪到筏子溪的永續水環境公民運動，都是從在地核心社會議題出發所發展出來的社會實踐行動。