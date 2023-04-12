新北市教育局今（12）日公告112學年度國民小學暨幼兒園教師甄選簡章，今年提高本土語認證加分、首納臺灣手語認證加分、首次將本土語文列入甄選科目，並持續以多元加分機制，鼓勵優秀人才。

教育局長張明文表示，本（112）學年度首次將本土語文列入甄選科目，鼓勵有本土語師資需求的學校開缺；提高本土語文能力加分機制，除「學前特教科、特殊教育科、本土語文科及專任輔導教師」之外，其他各類科考生具備閩南語、客語能力達中高級以上或原住民語能力達高級以上者，從原本1項語言能力認證加1分、最多加2分，提高到1項語言能力認證加2分、最多加6分。此外，首納臺灣手語認證加分，除了報考「幼教科、學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師」之外，具臺灣手語教學培訓及認證者，初試原始成績加2分。

監考人員講解試場規則(111學年度資料照)。(照片/新北教育局提供)

同時，為吸引各類專長教師報考，近年來新北市國小教師甄選訂有多元加分機制，以網羅優秀人才，例如：報考體育類科之考生，曾代表新北市參加全國運動會獲前3名者，可加初試分數10%；除報考「英語文科及雙語教育科」以外之考生，近6年英語文能力符合相當於新北市CEFR語言參考架構B2級者，初試可加2分；除報考「幼教科、學前特教科及專任輔導教師」外之考生，具有1張國民小學學科知能評量精熟證書，初試總成績加2分，最多可加4分，歡迎具備以上加分資格之教師踴躍報考。

另為鼓勵優秀的代理教師至偏遠地區學校服務，以及鼓勵具教學經驗之代理教師留任新北，考生報考偏特組且近3年曾於新北市各校擔任代理教師者，服務於偏遠、非山非市或特殊認定地區學校，滿1年加初試總成績1分，服務於一般地區學校，滿1年就加初試總成績0.5分。

教育局表示，公平公正的教甄制度是網羅優秀教師最重要的一環，新北市完整規劃教甄委員會召開、入闈作業及甄選委員電腦隨機抽籤分組及全程錄影等制度，以最嚴謹的程序維護考試公平性。

教育局提醒，112學年度國小暨幼兒園教師甄選簡章已公告於教育局官網電子公告區及新北市教育人員聯合甄選報名系統（http://career.ntpc.edu.tw），初試及複試皆採取線上報名方式，初試報名日期從4月28日至5月2日，初試訂於6月4日，複試訂於7月2日辦理，歡迎加入新北市教育行列。