新北市穀保家商及五股國中分別榮獲111學年度高中棒球聯賽（木棒組）及國中女子壘球聯賽甲級冠軍，今(12)日侯友宜市長於市政會議嘉勉2校球員，並感恩學校師長及教練們的辛苦付出，陪伴孩子們將冠軍榮耀帶回新北，也藉獻獎活動分享冠軍喜悅給市民，同時邀請市民朋友一起為新北的孩子加油。

市長侯友宜表示，穀保家商在111學年度已經拿下U-18世界盃亞軍及立德盃、黑豹旗、新北富邦國際城市邀請賽、東岸聯盟盃等各項冠軍，這次再拿下高中木棒聯賽冠軍，幾乎囊括了高中棒球界所有榮耀，堪稱青棒界霸主；另外，五股國中女子壘球隊表現可圈可點，在冠軍戰的延長賽中大逆轉獲勝，奪得成軍6年來首冠，成績傲然。

穀保家商奪木棒聯賽第6冠 冠軍數全國第1。(照片/新北教育局提供)

教育局表示，穀保家商繼黑豹旗後，木棒聯賽冠軍戰再度對戰高雄市普門中學，雙方激戰到第8局延長賽才分出勝負，靠著三年級劉俊緯選手揮出再見高飛犧牲打，搶下關鍵致勝分，終場1比0奪冠，繼106學年度後，相隔5年重返榮耀奪下隊史第6座冠軍。

穀保家商睽違5屆再奪棒球聯賽冠軍 ，市政會議獻獎予侯友宜市長(第2排右5) 。(照片/新北教育局提供)

榮獲最佳總教練周宗志表示，其實前幾屆都有機會奪冠，但都在冠亞軍戰失利，透過更嚴謹訓練及加強細膩度，才能拿下冠軍。在冠軍賽中表現出色的二刀流孫易磊球員奪下賽會MVP，他表示，對自己要有信心，將每一場賽事都當成決賽，全力以赴為球隊爭取勝利，很高興能完成高三學長的責任。

五股女壘全力以赴， 榮獲隊史首冠。(照片/新北教育局提供)

五股國中女子壘球隊已成軍6年，球員們以韌性、決心、堅持不放棄的精神，努力累積運動競技實力，在冠軍戰七局上半雖以1比3落後強敵南投縣埔里國中，但球員們憑靠著堅持、不放棄的拼戰精神，於八局下半以再見安打贏得成軍以來的首座冠軍，同時也把冠軍錦旗帶回新北。校長楊尚青興奮表示，女壘隊銜接德音及五股兩校國小女壘球隊球員，非常感謝球員家長、家長會及學校老師的大力支持和配合，才能逆轉翻盤，奪下隊史第一座冠軍。

教育局長張明文表示，新北市積極推展運動人才在地育成與學校基層選手四級銜接工作，選手們在棒壘球聯賽中盡情揮灑努力的成果，展現堅毅精神。感謝學校行政團隊及教練們在基層球隊付出的心力，期待藉由今年在各大聯賽優異表現，帶動各級校園的運動風氣，同時更期許新生代球員都能更上層樓成為明日之星。