夢想淘心室4月12日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請到知名YOUTUBER-Alizabeth 娘娘來到節目中，娘娘認為自己的個性像榴槤，主持人馬上不留情的補上一刀，是因為很臭屁嗎？大笑之後與娘娘談起泰國美食，並直言泰國美食比台灣好吃，一致認為水果王國台灣，少了果王榴槤與果后山竹真的有些美中不足，場面相當好笑風趣。

主持人詢問娘娘如果有想要進入網紅領域的朋友或是這個職場的人士，對他們有什麼建議？娘娘豪爽的回答：這個時候我會說太晚了，想要進網紅職場的話太晚了，不如去做其他的事情。因為網路的市場已經快要飽和了，而且我們前面做的人不會留任何空間讓你們進來，現在如果有一個泰國人很會說中文，我就會封殺他。讓主持人驚呼網紅競爭有這麼激烈嗎？

喜歡做自己的娘娘知道自己適合什麼，不適合什麼。在節目中提到自己的風格不適合當活動現場主持人，因為有一次他主持尾牙活動，當時流程是要介紹一個最大的人物出場，要講的台詞【接下來是重頭戲】，歡迎董事長的出場之類的，然後娘娘就說成【接下來是大頭戲】哈哈哈，娘娘表示，一旦有流程框架給他，他就玩不了。

此外，有段節目精采的花絮，主持人問娘娘是女生還是男生時？當日穿洋裝的娘娘回答，我覺得自己是女生，但是剛剛帶我去上廁所的實習生領我去男廁，一陣爆笑後，娘娘說：自己心理上的認知才是最重要的，不要在意別人的眼光，活著是為自己開心。更多精彩內容不要錯過今天的節目。

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