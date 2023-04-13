隨著少子女化、高齡化及產業供需生態的轉變，智慧製造、數位轉型的狂風，襲捲著國內外；再加上溫室氣體排放造成全球暖化與極端氣候，淨零碳排已成國際趨勢，臺灣也已宣布2050年要達到淨零排放；有鑑於此，義守大學特舉辦「智慧製造數位轉型實踐企業永續經營論壇」，邀請近20家企業、40位業界專家，以及校內師生參與，超過百位產學界人士共同討論交流，為相關領域技術創造更多商機。

義守大學校長陳振遠表示，感謝ZNT智偌德科技、iTEC台貿科技、科冠國際、采威國際及建佳科技共襄盛舉，打造產業與學界的交流平台。義守大學致力推動節能減碳ESG相關課程，應用先進工業管理系統，邀請有經驗的業師及結合產學輔導計畫，培育未來人才及協助政府輔導企業轉型。義守大學過去一年，有數十位同學通過ISO14064、ISO50001、SAP ERP、iTEC ERP及Siemens Opcenter MES培訓課程；在產學輔導案中，義大今年也參與人才培育、精實管理、碳盤查與低碳技術應用的政府輔導補助計畫，與業界互動交流熱絡，共同為產業發展與人才養成而努力。

ZNT智偌德科技執行長Bernhard Marsoner遠從德國飛來臺灣參與論壇，與產學界人士一起探討智慧製造與永續經營的相關議題。(照片/義守大學提供)

此次論壇還有ZNT智偌德科技的執行長Bernhard Marsoner遠從德國飛來臺灣參與，ZNT於去年與義守大學簽訂了產學合作協議，執行長相當感謝義守大學的邀請，並與產學界人士一起探討智慧製造與永續經營的相關議題。ZNT肯定義守大學的教學專業，在捐贈Siemens製造執行及生產排程軟體給學校的同時，也分別規劃Opcenter MES及APS的課程，並支援專業顧問業師群協助授課。ZNT的客戶多元，透過產學合作可為各製造業培育智慧轉型人才，也讓義大學子於在學期間就能熟悉製造環境使用的軟體，畢業後立即上手，打造職場即戰力。

ZNT肯定義守大學的教學專業，去年雙方已簽訂產學合作協議，為各製造業培育智慧轉型人才，打造職場即戰力。(照片/義守大學提供)

工業管理學系主任林煥章說，因應國內智慧製造、數位轉型及ESG企業永續經營議題，與企業分享重要趨勢與合作發展契機，同時建立人才培育的軟硬體資源連結，設計課程共同培育產業發展所需人才，產學界互助達成共好目標。義守大學為全方位綜合型大學，多元跨域學習在校園中暢行無阻，豐沛的教研資源都深受外界肯定，也因此成為業界產學合作的首選。