把握春暖花開的好天氣，慈濟科技大學瑞智憶學苑（失智社區服務據點）日前帶著19位失智長輩、11位家屬和11位護理系實習師生，到馬太鞍溼地一日遊。「我不想出去玩，那些地方我都不認識，我要回家！」沒想到，就在出發的前五分鐘，失智長輩宋媽媽突然鬧起脾氣。正當大家面面相覷，不知如何是好，只見工作人員一邊撒嬌，一邊安撫情緒，終於成功說服宋媽媽上車。

其實，這只是眾多「卡關」的開場白而已，瑞智憶學苑專案助理吳政樺表示，有別於一般人期待出遊的雀躍心態，部分失智長輩反而是焦慮害怕，因為認知功能退化，讓他們無法想像接下來的行程，所以晚輩絕對不能「硬碰硬」，得先轉移老人家的注意力，再耐心解釋，以免難得的孝親之旅，成了火藥味十足的戰場。

本次活動行前叮嚀。(照片/慈濟科技大學提供)

考慮到老人家的體力和行動力，瑞智憶學苑僅安排了靜態的種子DIY、用餐和觀賞錦鯉，下午二點就打道回府。扣除集合、上廁所、用餐和交通往返，區區二小時的遊樂，對學生來說，完全不符合「玩好玩滿」的CP值，不過這卻是最適合失智長輩的行程規劃，因為，不能催促阿公阿嬤動作快，得保留彈性，並隨時可耽擱或取消。

瑞智憶學苑專案助理方靜雯表示，由於認知能力退化，失智長輩容易因外在環境變化而情緒躁動，只要天色昏暗或室內燈光不足，容易出現「黃昏症候群」，又稱「日落症候群」。即使是難得出遊，也務必在平常放學的時間點回到學校，讓老人家心安，才能提升參與意願。

果不其然，從中午用餐的氛圍，就能感受到失智長輩的興奮，不但胃口大開，把菜餚一掃而空，還反客為主，熱情招呼起陪同的護理系實習學生，要學生「多夾一點！多吃一點！」連觀賞色彩鮮豔、又肥又大的錦鯉空檔，阿公阿嬤都忍不住指導了起來，「先切片、裹粉炸，再加薑、醬油、魚露調味，就會很好吃！」

家屬陳小姐表示，瑞智憶學苑同仁很貼心，早在出遊一週前不斷預告，連出遊前一晚也不忘提醒，所以，媽媽既多了期待，又降低不安感，連參與DIY手作也積極了不少。家屬邱小姐表示，以往帶失智爸爸出門玩，總擔心老人家體力不夠、容易犯睏，頂多就是到景點拍完照，就開車回家。沒想到，還能安排一些靜態體驗課程，既不會太費力，又能創造家人美好的回憶。

陪同出遊的護理系實習指導老師蔡欣晏，也把握機會跟家屬分享「看、問、留、撥」照顧口訣。大部分失智者看起來與一般人無異，要隨時透過對方的表情和行為，查「看」是否需要協助。務必要主動詢「問」、關心對方需求，並將對方「留」在自己看得見的視線範圍，避免落單危險，若遇到問題無法處理，可直接「撥」打家庭照顧者關懷專線。最後他也強調，「不要『長照』，要『照常』生活」，才能與失智症和平共處。

護理系實習指導老師蔡欣晏跟家屬分享「看、問、留、撥」照顧口訣。(照片/慈濟科技大學提供)

對護理系實習學生來說，本次活動是360度的顛覆和衝擊，護理系二年級學生葉子芹表示，原本規劃失智長輩下田摘野菜，卻被老師當場打臉，壓根沒考慮持續彎腰、蹲下的動作，對阿公阿嬤來說有點高難度，也沒想到體力不支後，如何參與後續活動。護理系二年級學生劉瑀騥表示，即使得牽著失智阿公阿嬤的手去上廁所、剪碎食物、協助餵食等，卻發現他們跟一般的老人家一樣「愛𨑨迌」，相同的「天真可愛」！