南華大學文學系、生死學系與國立北港高級中學將於5月8日至5月9日共同舉辦為期兩天的「逐夢者：自我探索體驗營」，藉由「登山怪傑」李小石的生命故事作為引子，引導並鼓勵學生在人生旅程中，不論遇到什麼困境，都能勇敢挑戰自我，本活動含食宿全程免費，歡迎全國高中職生報名參加，報名期限至4月20日，名額只有20位，敬請把握難得的機會。

今年5月8日正為農曆3月19日，這天被稱為北港的小過年，乃因「北港朝天宮迎媽祖」獲指定為國家重要民俗。此次探索體驗營活動除了配合繞境並扣緊李小石揹媽祖神像登山的事蹟，特別邀請李小石的兒子李堯進行演說，讓學員對李小石有更深入的認識，也藉以了解民間信仰對民眾所產生的影響。

「逐夢者：自我探索體驗營」活動流程。(照片/南華大學提供)

該活動首日皆在雲林縣北港鎮並夜宿北港高中，第二天至南華大學進行相關體驗，體驗營內容包含龍鳳閣及飛龍團踩街體驗、觀賞藝閣遊行活動、品嚐在地美食、文學系圖文創作與身心靈自我敘事、生死禮儀教學活動等。豐富多元的活動內容，將帶領學員深入了解台灣的民間信仰及民俗文化，並從中探索自我的生命故事，更能提升文學創作的潛能，相信參與的學員必能增廣見聞、開拓視野且滿載而歸。

歡迎全國高中生踴躍參加兩天一夜的「逐夢者：自我探索體驗營」，線上報名網址：https://forms.gle/C9zyD5UKMcVYVhwc6，相關資訊可至南華大學文學系網頁https://literature.nhu.edu.tw或臉書粉絲專頁「南華文學超強粉專」查詢。 本活動僅限20名，報名截止日期至4月20日，有興趣的高中生請把握機會喔！