成功高中駐校藝術家活動因新冠肺炎影響而停辦3年，今年101週年校慶系列活動，在本校藝術生活學科國際著名陶藝家黃玉英老師的多方努力下，邀訪到匈牙利籍陶藝家Agnes Husz，於112年4月10日至5月6日進行駐校藝術創作及教學交流活動。Agnes Husz匈牙利籍陶藝家，於布達佩斯Moholy-Nagy 藝術設計大學獲得學士與碩士學位，現為聯合國教科文組織國際陶藝學會會員之一。長年旅居日本，2015年榮獲匈牙利文化資產部頒發Ferenczy Noemi藝術獎。

陶藝家Agnes Husz的作品以螺旋紋理為基質，長條陶片為個人獨特的藝術印記。(照片/成功高中提供)

陶藝家Agnes Husz的作品以螺旋紋理為基質，長條陶片為個人獨特的藝術印記。她擅長以陶土延展成長條、翻拋至空中、再重力摔在桌板上的反覆動作，創作出長條陶片，呈現陶土解構後又被重塑的豐沛生命力。Agnes Husz生長於歐洲，旅居亞洲30餘載。陶藝作品映照西方與東方世界的生命經驗，交織雙方文化哲學的深度對話。藝術家期待透過她的陶藝作品，激盪出觀賞者對人類與自然關係的好奇與反思。

陶藝家Agnes Husz的作品。(照片/成功高中提供)

駐校期間除了藝術創作外，也將在4月26、27日及5月2日舉辦師生交流的講座及研習，希冀透過創作的精神引領師生在藝術領域中體會美與愛的過程，透過分享與作品展示，讓更多藝術愛好者可以透過陶藝創作傳遞對成功高中101週年生日的祝福。

成功蝴蝶節的活動流程。(照片/成功高中提供)

Agnes Husz於4月10日抵達台北，由成功高中傑出校友天成飯店張東豪執行長提供住宿，駐校期間Agnes會在成功高中四維樓5樓閱覽室內的創作空間進行創作。配合校慶主題「成功蝴蝶節」，她將以蝴蝶為創作理念的主軸，本著蝴蝶傳承的精神，加入陶藝家體驗臺灣生活步調概念，感受成功高中親師生的熱情，傳遞這一份寶貴的情誼於創作成品中，綻開對彼此祝福及傳承的情份。