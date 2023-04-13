第十一屆專業英日文詞彙與聽力能力大賽全國總決賽，龍華科技大學師生表現優異，龍華教師於「財務金融與會計」、「生活與職場應用」等類組榮獲冠、亞軍；學生組分別在專業英文聽力組「生活與職場應用」、專業英文詞彙組「商業與管理」、「觀光」及「餐飲」類別榮獲季軍及金頭腦獎。

團體組部分，觀光系榮獲「觀光」團體組冠軍、應外系榮獲「餐飲」團體組亞軍及「觀光」團體組優勝獎。龍華師生總計奪下1冠軍、1亞軍、2季軍、3金頭腦共7個獎項，充分展現學校在專業英文(ESP)教學上的積極推動與學習成效，整體表現非常優異。

專業英文詞彙大專院校組學生比賽實況。(照片/龍華科大提供)

為落實雙語教學，縮短學用落差，由國立臺灣師範大學、美國GLAD全球學習與測評發展中心主辦的「2022 專業英日文詞彙與聽力能力大賽」，目的在透過競賽方式，提升學生職場與生活應用專業英文聽力與詞彙能力，並建立專業語文核心能力，培養在地國際化的競爭力與移動力。

龍華科大財金系昝家騏老師與應外系林佳平老師，分別於「財務金融與會計」、「生活與職場應用」勇奪冠軍、亞軍。應外系學生呂俊緯，由劉欣旻老師指導，榮獲專業英文聽力組「生活與職場英文」季軍；應外系許祖嘉、劉欣旻老師指導謝昀佐、蔡宜宸同學，獲得專業英文詞彙組「餐飲」類金頭腦獎；專業英文詞彙組「商業與管理」類，國企系黃雅琪老師指導蔡汶岑榮獲季軍；專業英文詞彙組「觀光」類，則由觀光系黃斐馨老師指導陳氏草兒同學獲得金頭腦獎。

PVQC英日文詞彙與聽力大賽會場。 (照片/龍華科大提供)

校長葛自祥特別恭喜獲獎同學，肯定其為校爭光的優異表現，並感謝各系師長的悉心指導。他表示，龍華科大連續兩年獲得教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」補助，致力培育學生專業語文能力，每年參加競賽都是磨練與考驗，除可培養學生自信心及增加英語競賽經驗，提升專業語文能力，也期待藉此培育龍華學子豐富學科知識與實務技能，俾能與國際接軌，提高學生個人未來的職場競爭力。