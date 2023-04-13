新北市教育局首創「淬鍊經典教育行政大師系列講座」，今(13)日邀請前教育部長吳思華，以過往豐富的教育行政閱歷，談「人文創新與開創精神—打造有靈魂的AI人生」，啟發現場高國中小校長與教育局同仁，如何在劇變世界中，從追求第一到創造唯一，成為開創未來的教育創業家。

新北市教育局表示，校長是學校教育的領航者，應秉持人文關懷，以成就孩子為本，掌握世界趨勢與全球教育革新的走向，也可透過時下AI科技產物，如ChatGPT、智慧機器人，透析教育創新的動力，讓學校經營既人文又創新。

吳思華表示，自己從學術界、教育部長到科技管理、社會企業創新創業學會等角色變換，深刻了解工業4.0、人工智慧AI、少子化等社會變遷，同時他也體察到，在疫情影響下企業不斷創新、追求永續，而教育界也應思考未來人才的樣貌，形塑未來學習主軸，並以多元創新的草根能量，讓每個孩子的想法都得到關照，教育領導人員也應以企業家及創業家自許，整合佈署、細緻轉型，使校校有特色、生生有希望。

新北市教育局邀請前教育部長吳思華，以過往豐富的教育行政閱歷，談「人文創新與開創精神—打造有靈魂的AI人生」。(照片/新北市教育局提供)

三重高中校長莫恒中說，經營學校需有前瞻的想像，進而發展學生學習的主軸，讓孩子具備面對挑戰的能力。「淬鍊經典教育行政大師講座」提供第一手的教育新知，讓校長不斷精進，時時反思學校課程、師資、環境設備各項規劃，打造適性適才的優質教育環境。

教育局長張明文表示，新北市致力於教育創新，自108年起首創「創新教育加速器」、111年推動「在地就學大聯盟計畫」至112年發布「2030新北在地就學白皮書」，揭示「在地國際化、在地菁英化、在地適性化」三大願景，希望突破現有教育框架，結合各產、企業及學界資源，協力打造各校獨有品牌，提供孩子多元展能、適性揚才的舞台，並回歸「以學生為中心，為幸福而教」之宗旨，正呼應今日講座人文創新精神。