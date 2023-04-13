被譽為舞蹈教育界年度盛事的全國學生舞蹈比賽，臺南市代表參賽隊伍不負眾望，全數獲獎。在團體組榮獲特優14隊、優等22隊；個人組部分，特優3人、優等15人。臺南市長黃偉哲恭喜得獎隊伍及學生，肯定其辛苦勤練付出，終於獲得優秀佳績，也顯見臺南市長期深耕藝術教育有成。

黃偉哲市長表示，臺南以文化立都，充滿藝文氣息，更重視藝術教育向下扎根，透過豐富多樣的課程與活動培養學子美學創思力，讓孩子在生活中體驗不同類型的藝術型態與元素，涵養對藝術的喜好，並在各項競賽中大展長才，提高學生學習興趣與成就感。本次代表參賽團隊均獲優等以上佳績，其中在國小B團體丙組現代舞及國中B團體乙組民俗舞報名4隊全數榮獲特優，更是難能可貴。

教育局鄭新輝局長表示，全國學生舞蹈比賽舞蹈類型分為古典舞、民俗舞、現代舞及兒童舞蹈四大類別，團體組部分還區分A、B兩組，A組為舞蹈藝才班，B組以校內社團為主。本次獲獎學校除5所設有舞蹈藝才班學校外，還有22所學校致力推動校內舞蹈教育及社團活動，培養學生舞蹈興趣與能力，值得肯定。

麻豆國小民俗舞。(照片/臺南市政府提供)

中山國中古典舞。(照片/臺南市政府提供)

教育局表示，值得一提的是，歸仁國中、永仁高中及家齊女中等3校各組2隊代表參賽，全數榮獲特優。歸仁區紅瓦厝國小推出4隊參加民俗舞、古典舞、現代舞及兒童舞蹈，榮獲1特優3優等佳績，堪稱大滿貫贏家。其他榮獲特優的麻豆區麻豆國小、新營區新進國小、中山國中、建興國中、復興國中及聖功女中，都是全國舞蹈比賽的常勝軍。列為偏遠學校的佳里區塭內國小，推出2隊參加古典舞及兒童舞蹈，均獲優等，實力不容小覷。

永仁高中現代舞。 (照片/臺南市政府提供)

教育局補充表示，各獲獎團體及個人，都歷經長期培訓及鍛鍊，才有今日成果，實屬不易。感謝指導老師的用心耕耘與選手們的努力，並鼓勵所有選手們再接再厲，再創佳績。另外，中山國中及新營區新進國小獲選為本(112)年度全國學生舞蹈比賽特優團隊展演團隊，將於5月23日國父紀念館、7月11日高雄衛武營國家藝術文化中心展演，歡迎有興趣民眾前往觀賞。