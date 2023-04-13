2023年第四屆《遠見》大學社會責任獎於11日揭曉，今年共有120件參賽，角逐「生態共好」、「在地共融」、「產業共創」、「福祉共生」、「人才共學」、「綠色校園」，以及「大學永續報告書」等7組獎項。向來重視永續發展、落實大學社會責任的南華大學榮獲「綠色校園組─楷模獎」之殊榮，致力推動碳中和示範校園，並宣示2028年要達成校園碳中和的目標，循著盤查、減量、抵換等步驟，以紮實且具體可行的作法，期待2027年導入PAS2060。

溫室效應造成氣候變遷，2015年聯合國氣候變遷綱要公約（UN Framework Convention on Climate Change）第21屆締約國大會上，共同簽署了「巴黎協定」，同意將全球升溫控制在2度C以內，而台灣於2023年1月10日，立法院三讀通過「氣候變遷因應法」，訂定2050年溫室氣體淨零排放之目標。南華大學校長林聰明表示，南華開台灣風氣之先，於2016年成立永續中心，2017年更成立永續綠色科技碩士學位學程，以培育永續發展專業的國際人才。

南華大學校長林聰明(右)表示，南華開台灣風氣之先，於2016年成立永續中心，2017年更成立永續綠色科技碩士學位學程，以培育永續發展專業的國際人才。(照片/南華大學提供)

林聰明指出，南華大學多年來落實綠色校園及節能減碳，更設置雨水及中水回收澆灌再利用、落實綠色辦公、設置綠色餐廳、資源回收再利用，尤其是廚餘全部回收做成堆肥，供應校內永續農場使用。2019年及2022年進行兩次全校碳盤查，2021年單位樓地板面積每年用電度數(EUI)僅62。未來也將透過太陽能自發自用，以及植樹造林做小額碳匯，預定2028年達成碳中和大學。

此外，永續中心於2020年通過環保署環境教育機構及設施場所認證，使南華大學成為區域環境教育中心，將節能減碳成果，分享至各級學校及企業。同時，也協助企業進行碳盤查及碳足跡查證， 2022年總計完成20間企業碳盤查，而2023年則預計協助30餘間企業進行碳盤查及17項企業產品碳足跡，更將向台灣認證基金會(TAF)申請成為ISO14064-1:2018碳盤查查驗機構。

南華大學在推度動永續發展及落實節能減碳方面不遺餘力，長年來不僅獲得國內諸多獎項，如2019年至2021年連續三年獲得國家企業環保獎「金級獎」，2022年更榮獲最高榮譽「巨擘獎」。在國際上也獲得高度肯定，尤其是自2016年迄今連續七年蟬聯「世界綠色大學百大學校」，其中在廢棄物處理排名更是全球第一。2020至2022年連續三年獲英國泰晤士高等教育(THE) 世界大學影響力排名，全球401-600名，2022年並列全國第14名、私立大學排名第5名。

南華大學在推度動永續發展及落實節能減碳方面不遺餘力，長年來獲得諸多獎項。(照片/南華大學提供)

同時，南華大學於2022年以「從大林到國際—串聯在地影響力、擴散慢城意涵」，首度獲得《遠見》大學社會責任獎「在地共融組─楷模獎」，今年則以「推動碳中和示範校園」獲得「綠色校園組─楷模獎」。南華大學由自我盤點出發，逐步推動減碳及增匯，進而推動協助外部企業盤點及減量，真正為減緩氣候變遷，也做出具體貢獻，獲此獎項可說是實至名歸。