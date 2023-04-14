夢想淘心室4月14日【創時空】邀請到Job Pair工作配股份有限公司創辦人Sandy來到創時空暢聊Job Pair的開創過程，喜歡音樂的Sandy大學本科從金融相關科系畢業後，因緣際會的進入獵人頭公司上班，在工作的過程中發現，獵人頭公司幫助的都是前5%有很多工作機會的人，所以開始發想自己是否能幫助那些剩餘的95%。

懷抱夢想之後，近兩年開始著手開創Job Pair工作配股份有限公司，與一般的徵才網最不同的是，以類交友軟體配對找到最適合自己的工作，透過軟體從適性度去協助求職者配對到適合自己的工作，不僅僅是公司可以選擇求職者，自己也可以去選擇公司。職業的選擇可以看興趣、技能，但適合的工作，則需要考量個人的價值觀與企業文化，以及個人特質與主管是否契合。

在Job Pair，用六個問題協助篩選符合價值觀與個人需求的組織，透過團隊適配度快速的評估適合的工作，讓求職不再漫無目的。想知道更多透過類交友軟體找工作的新鮮事歡迎收聽4月14日【創時空】。

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