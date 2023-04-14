112學測已於今年3/30公布第一篩選結果，相信學子對於未來該選擇哪一間學校，抑或是哪一個科系而感到困擾。隨著時代的改變及科技的日新月異，大學文憑不再是就業及工作薪資唯一保證，因此鼓勵學子應選擇自己有興趣與未來有發展願景與ESG趨勢的系所對人生發展更顯重要。

2023大學暨技職校院多元入學博覽會線上展，於2/24-6/30持續服務家長、學子，線上展入口請透過大學博覽會官網及臉書首頁QRCODE或點擊連結直接進入線上展。旺旺中時媒體集團大學博覽會執委會長期關注台灣高等教育發展，主辦「大學暨技職校院多元入學博覽會」已第29年，希望透過這個公開平台帶給臺灣學生及家長，以最經濟、最方便的管道認識各大學特色與就學管道，學子家長可多加利用。

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