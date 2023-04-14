東海自創校就肩負大學社會責任，近年來更在全球推動永續的道路上，積極建構永續治理願景，多年致力推動SDGs的東海大學將與全台最大的幼兒教育機構「保進文教」合作，攜手推動聯合國永續發展目標，鼓勵購買當地的飲食，幫助孩童、長者與孕婦享用健康飲食。

在永續發展推動上屢獲肯定，根據2022英國泰晤士高等教育機構世界大學影響力排名，東海名列全球100-200名，連續三年為國內非醫藥類私立大學第一。東海自2020年遠見雜誌推動大學社會責任獎，2023更拿下擁有最佳永續願景、執行、成果的「大學永續報告書」首獎。校長張國恩指出，東海近年積極協助磐石會、證基會擔負起企業社會責任，推動企業SDGs與永續治理，東海本身更致力推動大學社會責任，而打造一個永續、全民健康的環境與願景，更是多年來致力達成的目標。

東海大學校長張國恩(右)指出，東海近年積極推動企業SDGs與永續治理。(照片/東海大學提供)

東海生產的鮮乳無論品質與數量，都受到國內市場的肯定，全國最大的幼兒園集團「保進文教事業股份有限公司」董事長江宗穎指出，期待與東海簽訂MOU合作，共同推廣聯合國永續發展目標於生活教育，包括了解農作物生產歷程，購買當地、當季且遵守公平貿易的食物，幫助孩童、長者與孕婦健康飲食，在這個MOU的架構下，「保進文教」將提供國內100所幼兒園使用東海在地鮮乳。

保進文教董事長江宗穎(左)指出，期待與東海簽訂MOU合作，共同推廣聯合國永續發展目標於生活教育。(照片/東海大學提供)

東海大學副校長詹家昌相當肯定保進文教機構董事長江宗穎以愛、關懷、尊重、分享的教育理念，雙方簽訂合作協議，不僅可以讓幼兒喝到最純淨的鮮乳，也為未來「保進」與「東海」開啟一條教育合作之路。詹家昌也指出，在校長張國恩的努力下，東海的USR永續計畫不僅重視教育，更強化在地連結，未來東海乳品加工廠除了提供新鮮乳品外，也將透過產學合作，研發更多東海系列的牛乳片、小饅頭、煎餅等。這些食品也將在大學社會責任與企業政府的支持下，不定期提供給偏遠地區的窮困孩子享用。