亞洲大學(Asia University)與國科會(NSTC)、國際發明學會(IIKII)與國際電機電子工程師學會(IEEE) 聯合舉辦2023第三屆 IEEE ICEIB電子通信、物聯網和大數據國際研討會。

第三屆 IEEE ICEIB於14日假台中市霧峰區亞洲大學(Asia University)舉行。(IEEE ICEIB 2023)提供此次交流平台，由高科技人員和研究人等專業人員進行電子通信、物聯網和大數據等相關領域之先進技術論文發表，此議題探討引發大學、研究機構和眾多企業的高度關注，本次研討會的主題著重於具有創新思維、研究成果及實際應用。

亞洲大學蔡進發校長親臨大會致歡迎詞表示，校方責成陳啟雄副校長擔任此次會議榮譽主席，Keynote Speaker大會在曾憲雄副校長致詞與帶領下，讓產學界人士看見優秀專業的技術實力和龐大的商機。今年大會以線上視訊及現場實地會議兩種型式混合進行，與會人士對此研討會議題在全球疫情下所帶來的轉機，匯集國內外專家進行前瞻技術的交流。受邀在研討會上發表專題演講與分享未來願景。本次會議有5個Regular Session以及7個Invited Session，涵括各類尖端物聯網技術領域包括大數據、AI人工智慧、機器人、物聯網、雲端運算，以及全球關注永續智慧等議題。

亞大副校長陳啟雄帶領外國來訪貴賓分享亞大成果。(照片/亞洲大學提供)

亞大副校長陳啟雄帶領外國來訪貴賓分享亞大成果。(照片/亞洲大學提供)

國際發明學會閔庭輝理事長指出，此次國際研討會邀請許多產官學合作的協作廠商和新創公司，感謝亞洲大學協助辦理大會活動與提供國際會議場地。此次研討會徵稿領域為電子通訊工程、計算機科學、電機與電子工程、應用數學、機械與自動化工程、物聯網科技、大數據應用等相關領域，從2023 IEEE ICEIB中選出的優秀論文，在審查過程後被推薦發表在合適的16種不同的SCI和SSCI期刊上。

亞大舉辦2023 IEEE ICEIB電子通信、物聯網和大數據國際研討會圓滿成功。(照片/亞洲大學提供)

亞大舉辦2023 IEEE ICEIB電子通信、物聯網和大數據國際研討會圓滿成功。(照片/亞洲大學提供)

亞大舉辦2023 IEEE ICEIB電子通信、物聯網和大數據國際研討會圓滿成功。(照片/亞洲大學提供)

亞洲大學副校長兼創意設計學院院長陳啟雄表示，很榮幸受邀舉辦此國際研討會，讓專業人員能有此產、官、學共同合作的論壇平台交流，發表更多的論文作品與產品。此次研討會投稿論文共計136篇、經過審查與註冊完成者共100篇，國內外與會來賓共計70人參加，報名踴躍、座無虛席。於此同時也要恭喜研討會發表論文且獲得最佳論文的得獎者，再次感謝所有參與的嘉賓們，國際研討會屆此圓滿結束。

亞洲大學創意設計學院副院長兼創意設計暨發明中心主任林信宏表示，2023 IEEE ICEIB大會最後能圓滿結束，特別要感謝國科會的資助、國際發明學會IIKII與亞洲大學同仁們共同的聯合辦理，與及所有贊助的廠商。最後要感謝來自國外與全國各縣市產官學界的共襄盛舉，讓此次大會活動順利圓滿成功，晚宴會場席設台中市議蘆會館舉行，並請來魏瑞蓉藝術舞團與愛心美學倡導會來現場演出，節目精彩豐富，外國來賓不停的掌聲給予肯定，並於晚宴頒獎典禮中頒發感謝狀。