隨著112學年度大學申請入學第一階段篩選結果公告，二階甄試即將到來，不少學校紛紛舉辦新鮮人說明會，邀請家長與學生一起認識未來的學習環境。義守大學即將在22日於校本部與醫學院區、23日於台中長榮桂冠酒店及台北福華文教會館，舉辦「你的未來，義守掌握」新鮮人說明會。二階甄試關係著能否順利進入大學的重要環節，校方將會以「面試光明燈」為主題，由師長傳授面試成功技巧。另外，在義守大學校區裡，將出動來自全球各國境外生表演與準備異國美食，一起迎接未來準大學生。

新鮮人說明會安排多項精彩活動，有邀請家長與學生走進各學系瞭解的「義想不到的守選」、校長親自剖析未來趨勢與義大優勢的「掌門人開講」、名師傳授應試技巧與撇步的「面試光明燈」、展現校內有40多國、近1500名境外生所營造出國際日常的「小型聯合國」、你的國際人脈我來罩的「走進義守看世界」、走訪最高規格特色教學場域的「學習fun很大」。

義守大學校內有40多國、近1500名境外生，校園裡國際交流頻繁，世界各國學子齊聚打造小型聯合國。(照片/義守大學提供)

高規格打造教學場域，義守大學「智慧創新科技中心」跳脫傳統教室設計，學習Fun很大。(照片/義守大學提供)

許多家長與學生現階段最關心的面試準備，義守大學教務長陳俊益指出，充分瞭解心中理想學系的優點和未來展望，並連結自身學習經驗與性向，是面試時說服教授錄取的重要訣竅，相關技巧也會在新鮮人說明會中分享。

另外，隨著疫情解封，海外交流重啟，也是不少家長與學生關注的重點。義守大學豐沛的國際化能量，一向深受外界高度肯定，近500間海外姊妹校，學生海外交流頻繁，管道也多元，像是傳播與設計學院、語文學院和觀光餐旅學院等學生，日前都已展開前往日本企業實習。

義守大學為全方位綜合型大學，多元學術領域鏈結集團所屬資源，打造未來優秀人才。(照片/義守大學提供)

今年暑假也陸續有義大學子將到保加利亞、美國、法國等國家開拓眼界。最讓義大學生習以為常的「國際日常」，從校內推行國際學伴I-Buddy制度，本國生與境外生共同學習，以及每年定期辦理「國際文化義術節」和「國際文化大使活動」等，都讓學子在校園內就可以累積高度的國際觀與國際人脈。

今年義守大學獎勵總額最高達500萬的「大學部優秀新生入學獎勵」再升級，其中，優秀入學新生有住宿獎學金外，所有新生更享有4年住宿保證，並結合集團醫療資源，提供全校學生就診免掛號費的照護服務。義守大學新鮮人說明會報名截止日到18日，邀請全國準大學新鮮人一起認識未來。