夢想淘心室週一單元【手足無錯】邀請到畢業於世新大學新聞系的冠儀(儀兒)。從小就喜歡穿漂亮衣服的冠儀，因而產生了成為服裝設計師的夢想，希望能設計漂亮的洋裝給自己穿，曾經幫自己的芭比娃娃設計衣服，但是發現自己不會縫紉，從手稿到成品程序很多，只能放棄此道路。依舊對於漂亮的事物有所堅持，讓喜歡穿洋裝的冠儀最無法接受的事情是有人對於她的穿著指手畫腳，節目中小公主透露可以穿漂亮衣服的工作都是夢想。

擁有一位相差一歲半的弟弟，冠儀比喻弟弟就像是需要他人幫助的媽寶型弟弟，在外與在家是不一樣的人格，所以有很多非常奇葩的吵架故事。例如在弟弟大三的時候，學校有個英文簡報的功課，媽媽就打電話給冠儀要他幫弟弟做作業，接著弟弟也打電話叫冠儀幫忙做，但當時冠儀也在準備期末，最後以姐姐連線教學的方法幫弟弟檢查。平常如此不合的姐弟倆，卻都喜歡看相聲跟綜藝節目，還會要彼此等對方的進度一起看，兩人之間擁有的默契也是相當意外，想知道更多意想不到的手足故事，就不要錯過今天下午5點播出的【手足無錯】。

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