世界台灣商會聯合總會（世總）第29屆第2次理監事聯席會議4月15日於巴黎舉行開幕典禮，全球6大洲近千位台商齊聚一堂。首次在法國巴黎舉辦實體會議的WTCC世總會議同時呼籲全球淨零碳排放碳權開發市場商機。

世總黄行德總會長在第29屆時成立全球企業永續發展委員會，由簡偉華博士擔任主任委員，號召全球台商需與時俱進，響應全球零碳排放、促進商業發展趨勢，協助會員掌握最新政策動態及市場供需機會、媒合國內外優質廠商、前瞻佈局全球市場。

會議現場，可見各國台商踴躍參與。(照片/世界台灣商會聯合總會提供)

簡偉華主任委員表示，將能協助台灣廠商與ESG相關國際政策機關及企業領袖交流，並將協助台灣廠商推動及參與國際氣候變化、低碳經濟、能源轉型、企業永續發展及淨零碳策略路徑規劃等相關組織、倡議及交流之配合、規劃與推行，以及協助台灣品牌及ESG相關技術與成果推廣至國際市場，或協助台灣企業掌握及參與國際永續發展及淨零碳等相關政策或倡議要求、技術發展交流與合作。

澳門台商聯誼會簡廷在會長表示，台商遍佈全球，歷年來台商一直以來對於全球公益慈善捐款付出總是積極付出，無論在那一個國家或是地方面臨任何災難，台商總是號召損助活動作出很多貢獻，此時世總與時俱進響應號召推動全球ESG永續經濟發展肯定外，更希望能將推動台湾首創ESG未來城，邁向國際！