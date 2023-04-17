每年4月至5月上旬，台灣的新竹、苗栗等地紛紛開滿桐花。近期，位於廈門海滄的天竺山桐花也開了，並以花為媒舉辦了桐花節，在天竺山森林公園開幕，天竺山景區吸引遊客上萬人次。

天竺山森林公園在2016年後，遭遇“莫蘭蒂”颱風重創，補種4萬株千年桐。在精心養護之下，現已盛開滿山。(照片/廈門日報)

一邊是潺潺溪水，一邊是簇簇花朵。素有“廈門後花園”之稱的海滄天竺山森林公園，迎來了每年一度的桐花盛開時節。潔白的花瓣夾雜著淡紅，像淡淡的雲團飄浮在青山綠水間，微風輕拂，落英繽紛，似漫天“飛雪”。

天竺山桐花旅遊節由海滄區文化和旅遊局與廈門日報社主辦。廈門海滄區一直以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合發展，深耕“山、海、湖、島、城”等生態資源優勢，通過“旅遊+”大力推動全域生態旅遊，邁向國際一流灣區新征程的實踐。

周邊活動精彩，適合親子同樂。(照片/廈門日報)

前人種樹後人賞花趣，記得2016年，天竺山森林公園遭遇“莫蘭蒂”颱風重創，海滄區決定補種4萬株千年桐。在精心養護之下，千年桐茁壯成長，花開滿山。今年開幕式當天，海滄區多名台助與天竺山幼兒園、海滄親子義工服務隊的親子家庭，共同植下近百株千年桐樹苗，兩岸桐花交相輝映，兩岸同胞共襄盛舉。