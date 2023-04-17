臺北市高職學生家長會聯合會於4月16日在臺北孔廟，為四技二專統一入學測驗(4月29日至4月30日)應試的考生舉辦盛大隆重的祈福儀式。

去年因疫情改視訊但依然完成祈福，在把祈福品送至各校，去年150位。今年特別增加到300位，活動報名相當踴躍，幾乎秒殺。臺北市教育局局長-湯志民、臺北市高職學生家長會聯合會總會長-余茂隆及25所會員學校校長等貴賓依循古禮，在鐘鼓禮生奏樂「鐘鼓齊鳴」後，與會貴賓入大成殿上香向孔子祈福上香，並且恭讀祝文向孔子稟告將舉行大學統測，庇佑考生們平常心應試、全力以赴。

現場準備吉祥物，向神明祈求考生應試順利（照片/臺北市高職學生家長會聯合會提供）

臺北市高職學生家長會聯合會每年均會舉辦的祈福許願活動，依循古禮由主、陪祭官帶領現場所有參加者，向先師及先聖先賢敬拜，祈求應試順利智慧開。與會人員恭讀祝文向孔子稟告將舉行大學學測，庇佑考生們平常心應試、全力以赴。希望藉祈福活動，考生都能獲得滿滿的智慧福分，考上心目中理想大學和科系。」

今年祈福活動，邀請大龍國小佾舞隊 ｢佾｣脈相承 928釋奠典禮 舞動儒風 86載，讓孩子們更進一步認識孔廟特有的文化意涵。

家長會工作人員、參與活動考生等全員合影（照片/臺北市高職學生家長會聯合會提供）

主辦單位特別準備智慧金牛拔智慧筆，循以古貫今拔智慧毛古禮，取其增添智慧、拔得頭籌的寓意，考生們觀禮後穿智慧門、拔智慧毛，希望添好運、長智慧、金榜題名。