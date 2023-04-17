以個性化告別美學享譽國際的何冠妤老師，推出個人第三本力作《用詩祭念你》，分享她在生死殯儀美學領域服務長達20年的獨特祭念方式，帶領大家窺探在生命告別的時候，可以用最美的方式。《用詩祭念你》新書發表會於4月14日南華大學登場，並與副校長林辰璋、生死學系暨生命禮儀研究中心主任楊國柱及生死學系助理教授洪筱蘋展開一場心靈大「詩」的美學對話。

《用詩祭念你》由告別狂想藝文智庫網主辦，並邀請南華大學人文學院生命禮儀研究中心合作辦理，更邀請三位與談人與何冠妤老師進行對話分享。首先由南華大學副校長林辰璋從在傳統禮儀中打破固有思維，進行禮儀改革、禮儀創新，與何冠妤老師藉由《用詩祭念你》一書共同提升殯葬文化涵養。第二位分享人為生死學系助理教授洪筱蘋，從學術的角度出發，探討本書在學界、業界的應用價值；最後則由楊國柱主任與大家分享如何透過「詩」融入喪禮元素，並運用在告別式場，以溫馨感性的角度讓家屬藉由「詩」抒發真實情感，這一場新書分享會中的「詩」元素開展，動人的一刻就此揭開序曲。

何冠妤老師(左)與生死學系暨生命禮儀研究中心主任楊國柱。(照片/南華大學提供)

現任自由風視覺傳達有限公司總監也是南華大學生死學系兼任講師及業師的何冠妤老師，從業多年，在職場實務中累積了相當豐富的美學經驗，期盼能夠藉由此書的問世，讓殯儀專業從業人員共同提升殯葬文化的素養，為殯葬禮儀注入文學元素。何冠妤老師表示，該書中的每一首詩篇，都是家屬與逝者之間永恆的連結，也建議家屬可以透過文字的書寫，抒發內心深處無法療癒的傷慟。

在「落葉成毯、拈花為香、題詩祝福」的新書發表會現場，參與嘉賓彷彿置身於優美的詩念告別儀式中，何冠妤老師除了發表此書的創作背景與理念，亦示範其中幾首經典作品。現場也邀請與會嘉賓共同寫詩、讀詩，以自創的詩作，祭念已逝的摯愛。主辦單位告別狂想藝文智庫網FB官方粉絲專頁全程直播，並提供直播觀眾提問互動。

南華大學副校長林辰璋於發表會致詞。(照片/南華大學提供)

現場寫詩、讀詩的過程感人，主辦單位邀請現場寫詩的民眾，可以將作品投稿到「永恆的祭品，成為心靈大師」活動（詳情請見https://reurl.cc/EGDNj0 ），入選作品將集結出版，成為《用詩祭念你》第二冊，讓這場以「詩」祭念親人、以「詩」認識生死、以「詩」書寫生命故事的相遇，寫下更美的後續。