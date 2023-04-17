南華大學創校27週年，於4月15日在南華大學「正行中心」舉辦「佛光山百萬人興學大悲懺法會」匯聚來自中區及南區的道場信眾，共有近1,700人參加，同霑法喜。林聰明校長、高俊雄副校長、林辰璋副校長、李坤崇副校長等貴賓共襄盛舉，藉以感謝功德主的護持，多位教職員生也於活動當天發心服務，帶領功德主校園導覽並參觀「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區，也讓大家看見南華大學的成長。

南華大學董事長慈惠法師特地蒞臨會場感謝百萬人學功德主時指出，星雲大師推動百萬人興學已有30年了，迄今超過一百萬人發心護持辦大學。慈惠法師表示，南華大學的辦學，近十年來在林聰明校長帶領之下，成為一所一流的大學，期許大家持續發心護持辦大學，把智慧留給自己，把大學留給社會。

「佛光山百萬人興學大悲懺法會」匯聚來自中區及南區的道場信眾，共有近1,700人參加。(照片/南華大學提供)

佛光山副住持慧倫法師表示，勉勵大家從大悲咒中學習是觀世音菩薩的大慈悲心、無上菩提心、以及濟世渡人的精神。期勉大眾要將法會修持的清淨心，體現在生活中。佛光山功德主總會會長滿益法師提到，凝聚出百萬人心力與善緣，也希望大家持續發心、發願，廣結善緣，一同推廣、傳承星雲大師推動「百萬人興學」的理念。

駐校董事覺禹法師提到，這次不但是疫情解封後第一場「百萬興學大悲懺法會」，也是大師圓寂後的第一場，只要體會大師辦教育的精神，就能跟大師接心，在我們的生活中每個角落都有大師的慈心悲願。

南華大學林聰明校長提到，星雲大師一生弘揚人間佛教貢獻無可限量，其辦教育的精神更是令人欽佩與敬仰，非常感謝興學委員及功德主，長年來持續響應大師辦教育的理念，並且長期持續護持與貢獻，讓南華大學近年仍陸續增建教學大樓及增設各項軟硬體設施，提供教師良好的教學環境，讓學生擁有更優質的學習環境。

百萬人興學已有30年，迄今超過一百萬人發心護持辦大學。(照片/南華大學提供)

星雲大師於2月5日化世圓滿，南華大學特別在無盡藏圖書館設置「禮敬緬懷創辦人星雲大師」紀念專區，讓師生們可以更了解星雲大師畢生致力推動人間佛教、辦教育培養人才的慈心悲願，此次法會後，校方特別帶領功德主禮敬大師並參觀紀念專區，讓大家在追思感念大師的同時，亦秉持感恩之心向大師致敬，學習大師無私奉獻的精神。每位功德主參觀後，更欽佩大師辦教育的貢獻，並將持續發心護持百萬人興學，將大師辦教育的理念與精神發揚光大。