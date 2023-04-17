「111學年度全國公私立國民中學生活科技創作競賽」15日於新北市江翠國中舉行，全台22縣市、共有78支隊伍、250位選手參與，競爭全國賽的殊榮。 新北市6隊高手挑戰全國賽，從26個獎項中抱走5項獎項，表現優異。其中汐止國中獲得銅牌、青山國中小榮獲佳作、江翠國中隊榮獲精品獎、青山國中小榮獲創意獎、中山國中榮獲團隊精神獎。

汐止國中奪得全國銅牌，參賽成員有林祐頡、林宥鈞及羅謀茜。(提供/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，，新北市重視生活科技領域「做、用、想」的理念，承辦全國生活科技競賽多年，提供全國好手「設計思考」的舞台。參賽選手須整合所學，動手實「做」、分析方案、運「用」工具、反「思」設計流程，並發揮團隊精神，期盼選手們透過創新、合作，成為問題解決的優秀人才。

青山國中小榮獲佳作。(提供/新北市教育局提供)

汐止國中奪得全國銅牌，參賽成員林祐頡、林宥鈞及羅謀茜表示，這是小組首次參賽，藉由團隊合作，將生活科技課程學習到的知能落實到生活運用，把知識轉化為實體，覺得十分神奇。謝謝老師一路的陪伴與指導。

江翠國中隊榮獲精品獎。(提供/新北市教育局提供)

中山國中獲得團隊精神獎，參賽同學曾子皊、陳睦融及黃丞捷各有擅長之領域，平時利用午休練習與整合測試，假日則到校進行模擬，經過無數次練習，本次方能榮奪得佳績。

教育局長張明文蒞臨頒獎典禮。(提供/新北市教育局提供)

教育局表示，新北市將持續提供資源、設備與教師人力，營造科際整合及多元創造氛圍，鼓勵學生透過動手做的歷程，激發創意思考與設計能力，進而解決生活中的問題，期待培育更多具備創意思考、能動手做的生活科技人才。