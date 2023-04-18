為提供孩子更豐富的學習內容，近年來不少教保服務機構或教保服務人員致力於學前教育課程發展，研發多元、創新的教學策略，並發展在地、特色化的課程。因此，教育部國民及學前教育署將於8月辦理全國性幼教論壇，以｢看見幼教課程的多元、創新與特色｣為主軸，邀請各直轄市、縣市政府及其轄內辦學優質的教保服務機構進行教學案例分享與實作活動。

國教署表示，幼兒教育主要以孩子為中心，以孩子的生活經驗及在地文化環境為學習主軸，各教保服務機構可依其教育理念，發展各類課程取向，例如：單元、主題、方案、學習區、高瞻、瑞吉歐、蒙特梭利、華德福等多元學習內容，培養孩子基本能力與生活習慣，讓孩子適齡適性及均衡發展。

本次徵選方式分為「主管機關推薦制」及「自行報名」兩種管道，徵求幼教現場具特色與創新的實際課程案例，歡迎教保服務人員或各教保服務機構踴躍參與，並於5月19日前完成投稿報名。

國教署表示，期透過辦理徵選活動及幼教論壇，支持學前課程多元發展，並藉由現場教育工作者的交流、對談與實作互動，精進課程相關知能與教保服務品質，且公開表揚、分享等方式，推廣宣導學前教育階段豐富精彩的多元課程模式，提升教保服務人員教學專業的正面形象。