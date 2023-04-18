112年全國中等學校運動會將於22日至27日舉行，大會聖火自12日起由主辦縣市新竹縣出發，以逆時針方向進行7天的環本島聖火傳遞，今(18)日上午抵新北市政府進行致敬儀式，由教育局長張明文代表迎接大會聖火，並由忠孝國中和新竹縣大會聖火隊以奧林匹克傳遞模式交接聖火，現場火焰傳遞，洋溢生生不息的神聖氣氛。

今年聖火傳遞至新北市境內路線三進三出，途經宜蘭縣、基隆市、臺北市與桃園市之交界，一路平安順利，象徵即將在22日開幕的112年全中運將圓滿順利，選手將突破個人紀錄，奪得好成績。

忠孝國中和新竹縣大會聖火隊以奧林匹克傳遞模式交接聖火，現場洋溢生生不息的神聖氣氛。(照片/新北市教育局提供)

教育局長張明文表示，能仁家商醒獅隊以「大地雄獅，鑼鼓喧天」，傳達新北市對賽事的重視，並預祝大會成功。全中運提供優秀選手展能舞台，今年新北市參賽代表隊約1,400多名組成，目前選手們已經蓄勢待發，將以最佳狀態參賽，與全國各地的卓越運動人才同場競技、迎接挑戰，期盼小將們能在比賽中突破自我，共創新北榮耀。