國立臺北護理健康大學健康照護產學合作中心主辦「全國長期照顧課程推動委員會」，成立八周年之際4月17日首次跨出校園進入長期照護機構，於臺中慈濟護理之家舉辦112年度第一次研討會議，落實推動產官學合作培育長照專業人才理念。衛福部長照司也派員與會希望推動各校發展新南向專班，厚植長照中階人才基礎。

首場研討會由國立臺中科技大學中護健康學院、中華民國社區教育學會及臺中慈濟醫院共同舉辦，結合學界與產業界資源，訂定長照人才培育的新方向。規劃長照領域專家學者參訪慈濟醫療體系第一個長照機構的臺中慈濟護理之家，考察個案從健康、亞健康到失智、失能一條龍後的照顧服務現況。

臺中科技大學中護健康學院盧冠霖院長致詞。(照片/臺中科技大學提供)

臺中慈濟護理之家機構負責人莊淑婷也是臺中慈濟醫院副院長，帶動護理之家以首創返家率及在地終老率榮獲國家生技醫療品質銅獎與銀獎，他同時也擔任慈濟基金會長照推展中心副總召集人，帶領各類人員於21縣市佈建慈濟長照服務網絡，截至112年3月底止，設立的Ａ、Ｂ、Ｃ已多達201個點，其中Ｃ據點就達127處，全國最多。

衛福部長照司專門委員王齡儀希望推動各校發展新南向專班，厚植長照人才。(照片/臺中科技大學提供)

與會者在護理之家跟長輩一起做奶酪、玩音樂律動，瞭解復健復能的實務操作面，更走進柑仔店的回憶長廊，藉童玩喚起兒時記憶。莊淑婷副院長由實務操作建議長照學界，可仿效護理師訓練，建立長照人才訓練晉級制度，讓具備服務照顧能力的人才按部就班晉升，有效銜接照顧內容。

北護大現正執行教育部建置區域產業人才及技術培育基地的「移動健康--回復獨立生活的自主權計畫」，預計將融入科技智能元素，對行動復能人才培育及急性後期照護模式帶來創新改變並造福大眾。在政府正式納入新型專業人員類型前，先行引領學界跟進開發相關課程，將會是未來長照發展之關鍵焦點。

與會之謝楠楨主任委員表示，學界必須也要能適時跟進長照產業發展趨勢及看見未來業界人才需求，提前預備。近年來，長照2.0置入並強調「復能(reablement)」觀念，透過高端復能服務可依據失能者不同時期提供相對應之移動健康復能服務，並針對PAC（急性後期整合照護）個案所需之照護單位進行橫向及縱向之有效串聯與整合，配合智慧科技復能設備，讓個案經過復能訓練提升自主生活能力，在個人有限的「內在能力」下，協助其將「功能性能力」最大化，把日常活動直接變成訓練內容，使個案恢復行動自主，減少後續醫療費用、減輕家庭及社會照護負擔，重獲希望與尊嚴。