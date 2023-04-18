石碇高中自111學年度加入FIRST Robotics Competition(以下簡稱FRC)機器人競賽扎根計畫，成立FRC隊伍，第一年參與加拿大區賽，在全部36隊中榮獲全明星新秀獎，更拿下休士頓總決賽門票，為北北基唯一公立學校得此殊榮，成績傲然。

石碇高中為偏鄉學校，首次參與國際最高等級FRC機器人大賽的加拿大區賽就拿下全明星新秀獎，更前進休士頓總決賽，師生除努力比賽外也能把握機會與國外隊伍交流，培養學生跨領域能力及國際觀，同時也將國外的經驗帶回臺灣與新北FRC聯盟分享，培育更多頂尖人才。

休士頓總決賽各國共600多支隊伍參加，競爭非常激烈。石碇高中FRC隊伍自3月4日歸國後，就不斷修正FRC機器人，並強化外語溝通能力，四月連假期間也集體自發留校練習。此外，最大的難題來自龐大的旅費及報名費，團隊發起網路募資活動，非常感謝來自各地善心人士與校友們源源不絕的援助及募款，也感謝一路相挺石碇地區教育事務的五路財神廟、家長會、文教基金會及教育發展基金會等，共計募集近90萬元。

指導老師蔡佳城提到，很開心能參與國際競賽，讓偏鄉的學生有走向國際的機會，更藉由比賽，讓傳統國際教育交流從一國對一國，發展到一國對多國，讓學生在同一個時間內體驗多國的文化，走出學生層級國際教育新模式，很期待這次總決賽可以帶給孩子們不同的視野。

石碇高中能獲得優異成績，感謝各界關注與捐助善款。(照片/新北市教育局提供)

隊長李芷均回想，在訓練期間最困難的就是回國後機器要打掉重練，還有在課業上、競賽練習時間及心態的拿捏，花了很多時間練習，課業成績就不免往後退，當然是會有點心慌，但是團隊會相互打氣，既然做了選擇就義無反顧地向前吧!相較於初賽，這次心境更沉穩，也許是有經驗，知道機器該如何調整及強化的地方，我們團隊將發揮最大能量朝向決賽邁進。

新北市教育局長張明文表示，109學年度新北市率全國之先推動FIRST Robotics Competition(以下簡稱FRC)機器人競賽扎根計畫，鼓勵各校成立隊伍參賽及與國外隊伍建立合作關係。今年新北市共有7所高中師生已分別赴夏威夷、紐約、矽谷及加拿大地區參與FRC競賽，更與當地隊伍積極交流互動，建立國際夥伴關係，未來預計辦理成果發表會，加強各隊伍的軟實力及技能，並規劃與國外強隊建立共備課程，提升技能。