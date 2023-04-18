臺南市家庭教育中心學習列車社區巡迴再啟，前進安南、新化、東山及西港等4區辦理「攜手好厝邊˙讓心更富有」－串聯社區、深入村(里)鄰家庭教育系列講座，每區各9場次連續課程活動，以地方特色DIY、工作坊等有趣多元化的連續課程，在快樂學習的氛圍下傳遞親子教養觀念。

黃偉哲市長表示，為了讓臺南市37個行政區的民眾都有機會接觸到家庭教育，協助更多家庭營造溫馨幸福的家庭生活，家庭教育學習列車自109年底起已開往下營、將軍、後壁、歸仁、仁德、永康、白河及七股區，今年前往安南、新化、東山及西港等，透過當地學校號招在地民眾參與，舉辦更加貼近生活的家庭教育系列講座，希望帶給市民或關注此議題的朋友輕鬆有趣又好玩的學習體驗！

南市家庭教育巡迴列車啟動，課程完全免費，歡迎民眾踴躍參加。(照片/臺南市家庭教育中心提供)

今年第一場講座為4月15日(六)從新化國小起跑！由大灣國小胡振嘉退休校長主講，主題為「情緒教養從家庭開始」。胡校長於課程中運用腦科學理論基礎，使大家了解情緒管理的重要，並藉由數數呼吸法的練習活用，讓緊繃的情緒能夠於短時間內安定下來，家人間溝通也會更順暢，最後還有親子互動DIY，更拉近了親子的距離！活動當日新化區公所吳金喜區長、新化國中詹森雄校長、新化國小林佳慧校長及新化國小家長會楊明芳副會長等嘉賓也蒞臨現場關心，展現對家庭教育活動的重視與支持。

新化區花朱槿木製杯墊彩繪活動。(照片/臺南市家庭教育中心提供)

臺南市家庭教育中心主任張冰嫈補充說明，今年各區活動別具特色透過辦理DIY課程，客製化臺南限定的特色課程，如安南區彩繪象徵稻米豐饒的吉祥物米寶寶、新化區彩繪區花朱槿木製杯墊、而臺灣出產麻油最盛名的地方就是西港，特製芝麻小子鑰匙圈及東山區與東山數位機會中心合作的愛家馬克杯，可將全家福照轉印在馬克杯上！透過親子共創具本色特色作品，看見家鄉之美，並將美麗成品帶回家作紀念。

本課程完全免費，9場皆全勤者更加碼贈送精美禮物，歡迎大手牽小手一起來參加，共同留下美好的回憶！