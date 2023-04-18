引領全國大專校院社團發展的中華學生社團教育學會辦理112年度全國學生社團優秀指(輔)導老師、優秀幹部選拔活動，南華大學「道家太極拳劍社」輔導老師林奇憲與現任社長羅凱薇同時獲獎，並於15日出席頒獎典禮接受表揚，學校貼紅榜恭喜師生為校爭光。

評審團對於南華大學將社團學分納入必修課程的政策表示肯定，且認為有助於社團教育的發展，也期許各校師長除重視課業外，也應多加鼓勵學生參與課外活動，讓學生有多元自主的學習機會。

南華大學校長林聰明表示，自己在大學時期為了克服與同學講話的靦腆，刻意加入交際舞社團，除了運動外也訓練自己的口語能力，當上幹部後也學會領導統御與時間管理等。因此他認為社團對於學生的學習成長可說是很重要的一環。南華大學學務長柳雅梅指出，每年度優秀指導老師和幹部的獲獎名額非常少，此次師生能夠同時獲獎，都是平時用心經營社團的成果，也才能獲得評審委員們的肯定。

現任南華大學生活輔導組、服務學習組組長的林奇憲老師與「道家太極拳劍社」社長羅凱薇同學的成長經歷有些相似，都是在小學時期懵懵懂懂之下接觸武術進而產生濃厚的學習興趣，並且嶄露長才獲得佳績，近年師生多次應邀搭檔在校內、外演出推廣武術。

現任南華大學生活輔導組、服務學習組組長的林奇憲老師與「道家太極拳劍社」社長羅凱薇同學的成長經歷有些相似，都是在小學時期懵懵懂懂之下接觸武術進而產生濃厚的學習興趣。(照片/南華大學提供)

就讀於財務金融學系三年級的羅凱薇，也在今年329青年節獲得「全國大專校院優秀青年」表揚，是一位學行兼優、文武兼備的傑出學生，近年來於北中南參加各項全國性武術大賽，已累積獲得7金5銀3銅之佳績。除武術比賽外，在專業課程或是經營社團、服務學習等方面皆有亮眼的表現，也因此獲得學校推舉並當選「全國大專校院優秀青年」代表。近日又獲頒「全國學生社團優秀幹部獎」，可說是雙喜臨門。羅同學說，除了感謝中華學生社團教育學會提供全國社團的交流平台，更要感謝學校及林奇憲老師，因為他的教導與鼓勵，才有機會榮獲此獎。

就讀於財務金融學系三年級的羅凱薇，也在今年329青年節獲得「全國大專校院優秀青年」表揚，是一位學行兼優、文武兼備的傑出學生。(照片/南華大學提供)

林奇憲組長指導校內武術性社團長達20年，也曾獲得國內多項武術大賽南拳、太極拳金牌，去年參加2022年新唐人全世界中華傳統武術大賽，通過亞太區預賽後前往美國紐約進行複賽與決賽，最後在南方拳術組獲得該年最高榮譽「銀獎」，載譽回台後受到多方邀請前往講授分享與交流等。林奇憲說，謝謝學校的推薦與中華社團學會給予的肯定，更開心的是自己指導的學生得獎。林老師與羅社長皆表示，未來將會把寶貴的社團經驗持續傳承下去。

中華學生社團教育學會常務理事林株啓表示，看到林奇憲老師親力親為的輔導社團，不論在專業和行政的運作，與羅凱薇社長師生合作無間，如同關羽赤兔馬的組合相得益彰，道家太極拳劍社的表現可圈可點，師生雙雙獲獎，可謂實至名歸。

現任中華學生社團教育學會第11屆理事長陳明國老師指出，今年是第3屆的評選與獎勵，由於是分開評選的，因此老師跟學生同時獲獎的情況並不多，恭喜每一位獲獎的指導老師與優秀幹部，同一個社團師生皆獲獎相當不容易。