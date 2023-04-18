JHBL已經有30幾年的歷史，是國中學生籃球最盛大的年度賽事之一，臺北市長蔣萬安及臺北市教育局長湯志民於今日接見並表揚在國中籃球賽最高殿堂榮獲佳績的四所學校。臺北市為培育優秀運動人才，強化體育班三級銜接制度，設立體育班及重點運動項目發展競技體育，各級學校體育獎勵金與助學金及培訓補助金，近年來並招考體育專長教師及專任運動教練進入學校協助專業體育運動發展。完善的體育班三級銜接制度及培訓獎勵機制，讓選手無後顧之憂接受訓練，屢創佳績，奠基了多項全國第一的體育盛名。

金華國中籃球隊歷史悠久，成立至今大約已有50年之久，今年一路過關斬將，最後獲得JHBL男子組甲級冠軍，締造二連霸之紀錄，目前在JHBL男子組甲級已是七冠得主，也是全國獲得最多冠軍之學校。學校籃球隊除了球技，也講求品德兼優及文武雙全之教育理念，在不影響學業之下進行訓練，不過度訓練，也成為籃球隊之發展特色。

民族實中女籃隊於90學年度成立，109學年度改為實驗中學(民族實中)。女籃隊從90學年度開始參加國中甲級籃球聯賽，是打進全國八強隊伍的常客之一。學校於100學年度開始聘任籃球專任教練(許秀勉教練)，近年來更是屢創佳績，從107學年度至110學年已經連續四年都是國中聯賽冠亞軍隊伍，尤其是在109學年度至111學年度更是連續三年榮獲冠軍，再次創造隊史最佳戰績，為民族實中帶來榮耀與光彩。

懷生國中女子籃球隊於民國66年成立，82學年度第一次拿下JHBL全國國中籃球聯賽甲級冠軍。民國86年起由何素青老師接任教練一職迄今，在其帶領下，於103學年度榮獲全國聯賽冠軍、106學年度獲得聯賽亞軍、109學年度榮獲聯賽季軍，今年再度闖入冠亞軍賽，最後取得亞軍，讓大家都看見了懷生女籃堅強實力。

信義國中籃球隊由學校正式體育老師賴信宏教練領軍25年，自92學年度起開始進軍聯賽至今，為八強賽的常客。籃球隊每年招收8到10名球員，是JHBL甲級學校裏球員數較少的學校，但球員們努力、認真、肯練，永不放棄的精神，今年最終獲得國中籃球聯賽男子組季軍。

臺北市教育局表示，今年能在JHBL榮獲男、女生組雙料冠軍、亞軍及季軍佳績，要感謝學校、教練及選手的辛勤付出，未來將持續整合培訓補助資源、扎根學校體育基礎、厚植基層選手實力。也期許所有的選手能繼續為北市、為學校、為自己爭取最高的榮譽。