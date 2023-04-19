睽違將近3年時間，臺灣將於今年4月20日再次見到日食，本次日食為日偏食，南瀛天文館為本次日偏食開設了專屬線上直播，同步轉播澳洲地區的日全食畫面，臺南市長黃偉哲指出，東區復興國小現場會有天文館專業的導覽員到現場架設天文望遠鏡；安平區西門實小也有天文館的晨光天文志工協助指導，提醒各位市民朋友若錯過此次機會，下次想在臺灣見到日食的特殊天象得等到7年後了。

教育局鄭新輝局長表示，當日、月、地因天體運行而排成一列時，也就是初一的時候，若月球的影子能落在地球上，便可於陰影區見到日食。由於地球公轉的黃道面跟月球公轉的白道面並非剛好平行，兩者之間約有5度的夾角，因此並非每次初一都可發生日食，南瀛天文館為分享這難得的經驗，特地請專業的天文解說員到東區復興國小現場架設天文望遠鏡，提供學童正確且安全的日偏食觀測體驗；安平區西門實小則有天文志工於操場架設太陽黑子觀測器，指導學童透過投影的方式觀察太陽的變化；南瀛天文館的賽堤廣場則有鄰近的二溪國小師生前往參與日偏食講座並同步一起觀看日偏食，就近利用天文館資源化身自然教室，提供更專業的天文學習管道。

南瀛天文館表示，本次日食屬於混合型日食，即隨著所在地區的不同，看到的日食型態也不相同，一般來說，月球投射在地球上的陰影區可以分為「本影區」可看見日全食、「半影區」可看見日偏食。本次全食帶會通過澳洲西北角、印尼等地，臺灣則位於偏食帶，因此只能看見日偏食。臺南地區將於12時24分左右開始初虧，於13時07分發生食甚─即本次日偏食缺角最大的發生時間，最後於13時49分復圓，最大食分約為0.04，由於食分不大，若沒有特別注意，便不會發現到此次的日偏食現象，同時也提醒全國天文迷，不同地區食甚發生的時間也不盡相同，如臺北地區的食甚時間約在13時10分、發生時間最早落在金門的13時04分，越南邊遮蔽面積越高，如蘭嶼的遮蔽面積可達8.3%，也可以至中央氣象局。

由於太陽光非常猛烈，即使日食發生時太陽亮度仍然相當強，絕對不可用肉眼或配戴一般太陽眼鏡直視太陽，可利用常見的「針孔成像」、「鏡面投影」、「日食觀測箱」等間接的方式觀測太陽，如果想要直接觀測太陽，除了到天文館使用裝有太陽濾鏡的望遠鏡進行觀測外，也可戴上日食專用的太陽觀測眼鏡，同時持續觀看的時間不宜太久，以免眼睛遭受永久性的傷害！而南瀛天文館YouTube官方頻道也將於4月20日早上10時進行日偏食天象直播，透過講師簡單易懂的解說，了解日食相關天文知識。