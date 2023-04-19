112年全國中等學校運動會今年由新竹縣舉辦，聖火於4月18日上午抵達臺北市，台北市由教育局廖文靜主任秘書率信義國中田徑隊、戰鼓隊歡迎聖火隊。全中運代表隊出發前今 (19) 日於大理高中進行台北市代表隊授旗典禮，台北市長蔣萬安與教育局湯志民局長接親臨會場為選手加油鼓勵。

台北市長蔣萬安致詞，給予選手鼓勵。(攝/景義婷)

蔣市長表示，不管是台北市政府還是台北市教育局都非常重視體育以及運動員參賽相關的權益，今天藉由授旗的儀式，給予運動員加油與鼓勵，期待台北代表隊選手突破自我、增取佳績、再創巔峰。

大理高中角力代表隊選手，(左) 角力隊吳祐緯隊長、(中) 律志琦選手、(右)授旗代表葉竑佑選手。(攝/景義婷)

大理高中角力運動，一直以來都有很棒的成績，葉竑佑、律志綺、吳祐緯、張靜瑩及龍山國中林暐庭不只代表臺北市參加全中運，更是角力、柔道及跆拳道的國家代表隊選手，期待所有人員持續努力，創造佳績，為台北市爭光。角力隊吳祐緯隊長表示，今年市長來到大理高中為我們加油，覺得可以增加選手們的士氣，我們這次一定能夠三連霸。高三的律志琦與葉竑佑選手表示，這次他們最後一年參加全中運，希望可以代表台北市獲得好成績。

百齡高中拳擊選手徐諺鑫。(攝/景義婷)

百齡高中拳擊選手徐諺鑫表示，蔣萬安市長特別來給我們選手鼓勵，覺得心情很激動，期望自己可以代表台北市拿到金牌。

授旗儀式合影。(照片/台北市教育局提供)

今年度全中運將於4月22日至4月27日在新竹縣舉辦，教育局湯志民局長提到，本次台北市代表隊參加21項運動項目，期待北市選手能有好成績，為北市增取榮耀。