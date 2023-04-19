從大數據股份有限公司發布的《永續飲食：綠色餐廳的興起》產業洞察報告中，觀察到2022年「永續飲食」網路聲量年增率達82.6%，可見永續飲食已是趨勢，這與開平餐飲學校教育精神始終希望能與時俱進，並將當代餐飲議題融入課程之中理念相同。

歷年開平餐飲畢業校友在業界各領域創業深耕，不僅止於餐廳經營，甚至含括食育相關產業；開平餐飲近年積極與校友一同辦理新生見學體驗營，期能經由知識與經驗傳承，向下推廣餐飲多元面向，本次特別與擅長種植友善蔬菜及農村料理的103校友張哲岳的淡水「阿三哥農莊」合作，希望讓國中生除了料理工法外，也能經由食農教育體驗餐飲之於環境友善的重要性，並通過有趣的實作活動拓展餐飲視野。

新生見學體驗營，特地帶領學生到茶園體驗「挽茶」技巧。(照片/開南餐飲職業學校提供)

張哲岳表示其從小在傳統農村長大，在外遊歷後才發現小時候習以為常的環境對社會來說是非常珍貴的地方，也成為其回到淡水致力地方創生的契機。成為青農後更能體會「沒有農安就沒有食安」的食農精神，推崇好農好食的概念，減少料理對環境的傷害及食物浪費。

國中同學在活動中體驗製作「茶油麵線煎」。(照片/開南餐飲職業學校提供)

在見學過程中，張哲岳提及過去在開平餐飲學習時為烘焙專業，並帶學生認識臺灣農業發展後，在地就能培育覆盆莓、香草莢…等烘焙常見食材，而自己在發展農村料理時也都用當季的農場作物，在活動讓國中學生體驗的「茶油麵線煎」即是使用農場茶籽油製作，此道料理則是過去人家避免料理剩菜而發展的家庭美食，不僅做法簡單，也蘊含節儉美德。

參訪當日，因正值當地蒔茶採收期間，張哲岳特地帶領學生到茶園體驗「挽茶」技巧，並融入淡水在日治時代即開始栽培淡水青心、硬枝紅心等不同品種的歷史，加深學生對淡水茶葉產業的背景知識，也體驗頭戴斗笠感受採茶樂趣，紛紛表示光在辨識可用於製茶的一心二葉時即備感困難，就算集結大家的力量也很難短時間採滿一簍新鮮茶葉，採收期間便能感受到採茶農人的辛苦，此行新鮮的體驗也讓他們獲益良多。