新鮮人求職旺季即將來臨，國立臺南大學與勞動力發展署雲嘉南分署臺南就業中心合作，於4月22日(星期六)上午10點至下午1點，在南大中山體育館(臺南市中西區樹林街二段33號)舉辦「職場want兔go～2023臺南地區聯合徵才活動」，現場將提供1200個以上優質工作機會，含括半導體、電子、製造、資訊、百貨、餐旅、教育等領域，歡迎社會新鮮人及民眾把握機會踴躍參加。

本次徵才活動共邀請28家優質廠商參與，包含捷亮科技、奇美食品、能元科技、永裕塑膠工業、璨揚企業、大億交通工業製造、儒億科技、志光科技、全家便利商店、台灣珍有福Joyfull、新光三越百貨、巨匠電腦、王品餐飲、家樂福、榮星電線工業、大亞電線電纜、萬國通路、臺南紡織、堤維西交通工業、祥頂實業、肯德基、聯合骨科器材、聲寶、Gogoro、台灣屈臣氏、汎雲、何嘉仁外語等。職缺包括製程、研發、品管、電機、設備、資訊、系統等各類工程師、編輯人員、國貿業務專員、財務專員、餐飲服務人員、產線儲備幹部、人力資源儲備幹部、成本會計管理師、日文營業管理師、幼兒教師、教育諮詢行政專員等。此外，現場也提供職業興趣探索體驗、神奇職涯柑仔店等青年就業服務，提供青年朋友更多不同的選擇。

為協助應屆畢業生順利銜接就業市場，南大校友服務中心每年皆辦理各項職涯發展系列活動，例如履歷面試技巧教學、自我表達、人際溝通、職場倫理、企業說明會等，並與國內知名人力資源服務企業就業情報公司合作，引進職涯諮商師協助應屆畢業生自我行銷與職涯管理能力。今年是南大與臺南就業中心第20度攜手合作共同舉辦徵才活動，每年吸引數百位民眾參與，幫助求職者找到合適的工作，是臺南地區不可錯過的徵才與求職機會，歡迎參與。