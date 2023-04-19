為鼓勵大學培育顯示科技人才接軌投入產業發展，教育部自110年起推動「前瞻顯示科技與跨領域人才培育計畫」，為期兩年的第一期計畫，建立了3個前瞻顯示科技校園示範場域以及4個前瞻顯示科技與跨領域應用教學聯盟，除完成96件以新技術或實作課程為主的課程模組教材，帶領學生進行實作外，並透過3個示範場域，提供跨領域師生以新興顯示科技結合藝術創新展演創作，也運用於運動與賽事等育與樂的多元學習，已有超過學生7,297人次受惠。

本次由台灣顯示器產業聯合總會舉辦Touch Taiwan成果展，教育部委託國立臺灣大學及國立陽明交通大學所成立的計畫辦公室，共18所大學校院師生團隊共同參與，含括前瞻顯示科技校園示範場域及跨校教學聯盟等二大推動成果。

展示會透過模擬系統，將在校園場域中的沉浸式展演作品帶到會場，運用VR設備讓參展民眾能身歷其境，親身體驗到由臺灣大學戲劇系學生共同創作，原本只在校園實驗劇場進行的立體影像展演作品「動物狂歡節」；另現場也可欣賞到在臺灣師範大學美術館展出，結合科技與藝術的「林玉山的紙上花園」。此外，國立成功大學運用360度全景攝影與結合綠幕的動態立體捕捉技術，也在現場展示平日在學校體育館捕捉運動員的姿態動作，透過重覆回放、提升精進運動員或球隊技巧的應用情境。

在跨校教學聯盟的部分，臺北醫學大學教學聯盟發展虛擬實境在「智慧醫療與健康照護」的應用，現場展出「應用於中風偏癱患者手部復健的擴增實境鏡像治療復健軟體開發」課程模組，將手部動作軌跡以AI演算法融入VR及AR，模擬鏡像治療中風復健；國立陽明交通大學教學聯盟則著重推動前瞻智慧顯示暨感測領域，展出「光電半導體元件」課程模組，介紹半導體發光元件的基本理論與實作，建立光電半導體元件製程技術的核心能力。

台灣顯示器產業聯合總會舉辦Touch Taiwan成果展，即日起至4月21日在臺北南港展覽館一館4樓展出，歡迎對前瞻顯示科技與跨領域人才培育相關議題有興趣的師生、產學各界及民眾一起蒞臨參觀，共同探索未來教育可能性。