夢想淘心室4月19日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請目前就讀樹德科技大學-流行設計系(流設系)四年級的鄭家卉、黃芸軒。家卉形容自己的個性像一杯拿鐵，有咖啡的苦澀也有著像牛奶一般的柔和醇香；芸軒形容自己像柳橙，吃起來鮮甜但並未每顆都是如此，就跟自己個性一樣有著多種面向。

《In My Eyes》作品團隊組成有鄭家卉、黃芸軒、詹舒晴、劉語彤四人，指導老師為蕭儀。組員皆擁有各自的長處，創作靈感源自於目睹身邊受失智症所苦的長輩與親人，因此選用失智症中盛行率排行第二位，在醫學上較難被明確診斷的「路易氏體失智症」為主題進行設計，由於大眾對於失智症並沒有較完善的認知，例如當年長者開始會忘記自己做過什麼事、想不起某些事件時，只會被當作是年紀大了記憶力不好，而到真的發現不對勁的時候，已經錯過黃金治療期了。

作品利用圖文故事結合12頂帽飾設計成該疾病可能出現的各病症樣貌，以及呈現患者與照顧者的心理、情緒變化。在製作上以傳統的製帽材料混用大量非傳統異材質，並用強烈的色彩對比，顯現路易氏體失智症病發所迷失的幻覺與陷入疾病中的患者模樣，以及照顧者的心境變化。

也因為透過流行設計去呈現，在製作上不單純只是將兩種不同材質拼湊而已，時常面臨傳統材質和異材質之間的磨合度拿捏，嘗試各種實驗的失敗後，愈挫愈勇，力求創新的帽飾設計，組員們透過流行設計關注失智症的初心相當難能可貴，把小愛變大愛，造福更多類似病症的病友與家庭。聽眾們想知道更多有關流行設計系不一樣的故事嗎? 更多精彩內容都在【曉宇宙~曉曉問大大】，千萬不要錯過。

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