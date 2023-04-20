南華大學視覺藝術與設計學系第十七屆畢業成果巡迴展，首場於4月15日在高雄市文化中心至高館舉行開幕儀式，呈現學生在校四年的優異學習成果，展期至4月25日。歡迎各界藝術愛好者及社會大眾前往參觀。

南華大學視覺藝術與設計學系今年畢業展以「承形」為題，象徵學生對於自我的期盼，以及專業學成後肩負的能力與使命。畢業籌備委員會指導老師李孟軒教授指出，同學們在學習中探索，在靈感中迂迴，在創作中碰撞，承載過程中每一次的挫折與經驗。雖然藝術與設計是不同的觀點，也是不同的表現，但經磨合、淬鍊與構築，即能似積木般拼湊、堆疊，完善自我，終於蛻變「承形」，像破蛹而出的蝶，最終翱翔在屬於自己的天空。展覽中透過各種不同形式呈現出多元樣貌，結合多種風格的同時，也展現作品的獨特性，期許能在交流中思考並相互學習，交織出不同的花火。

同學用心講解畢業展作品。(照片/南華大學提供)

藝術與設計學院院長兼視設系主任葉宗和教授致詞表示，首先感謝系上老師及搭遊覽車前來祝賀的學弟妹們，也感謝畢業班同學日以繼夜創作精湛的作品，特別是高雄市文化局提供最優良的展場，以及前來為自己子女勉勵的家長們，因為系上師生各自在崗位上的努力，才能展現出高水準的創作畢業展。本次展覽共展出約60件作品，分為視覺藝術、文創設計、數位設計等3大類，其中不乏傳統美術融合設計思維，以社會關懷、地方創生與環境生態等為探索的議題，跨越多元媒材，展現出具深度內涵且視覺爆發性的作品，循環與永續成為本屆創作的最大亮點。

南華大學視覺藝術與設計學系畢業展，開幕式剪綵。(照片/南華大學提供)

葉宗和教授指出，記憶的生成與綿延，來自柏格森的時間夢境。「形」開始自靈感的裂縫中橫空出世，並承繼來自內心莫名的使命感，在時間與空間邊緣遊走。雖然創作過程有起有落，正是這樣一種自我蛻變成長的行為，堅持會自行決定下一個起點。同學們都能秉持最誠摯的初心，忠於自我，引爆最大的潛力，聆聽内心最誠摯的告白，自桎梏的形中出走，挣脱來自異樣眼光的满足期待，而延續成傳統的反覆辯證。

南華大學視覺藝術與設計學系第十七屆畢業展「承形」分為北中南4個場次，各場次如下，歡迎民眾踴躍前往參觀，給予學子鼓勵與肯定！

第一場 高雄市文化局二F至高館- 112/04/14～04/25

第二場 台北市郭木生文教基金會B2美術中心- 112/05/09～05/15

第三場 台北市南港展覽館二館．新一代設計展-112/05/19～05/22

第四場 嘉義南華大學中道樓一F三好廰-112/06/12～06/16