台灣將於2025年邁入超高齡社會，台灣輔助醫學醫學會與聖約翰科技大學簽訂聯盟，議定將以促進雙方建教合作與產學交流，包括：雙方共議產學、推廣教育合作及開發研究等任務，共同培育輔助醫學人才。

何副校長表示，聖約翰科大轉型階段，陸續與國內知名推動長期照顧、輔助醫學等專業團體合作，接續將於學期開設相關專業課程，在校培養輔助醫學人才，將最新的照顧專業融入北海岸，在地推動獨樹一格的長期照顧特色，包括：漢方飲食、草本芳香療法、草本花精療法、音樂療法、生物能回饋療法、綠色照護及藝術治療等專業，均是聖約翰科大推動長期照顧的新亮點。

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名醫師（右）與聖約翰科大何副校長（左）簽約結盟，開啟雙方人才培育契機。(照片/聖約翰科大提供)

何副校長也指出，為了提早發現老年人功能衰退的跡象，國健署依據世界衛生組織高齡整合照顧評估（ICOPE）指南制定系列方針，強調評估高齡者失能的重要性。台灣輔助醫學醫學會長年致力於此，並於日前在中山醫學大學舉辦「長者健康整合式功能評估ICOPE老人營養與活動力篇之輔助醫學對策研討會」，邀請多位專家學者針對高齡整合照顧評估，進行學術演講及臨床經驗分享。

聖約翰科大何副校長（左）說明學校推動長期照顧的願景。(照片/聖約翰科大提供)

研討會當天，何副校長帶領樂齡福祉與健康促進系張家臻主任、申玉微老師及休閒運動與觀光管理系柯淨文老師共襄盛舉，並於議程中排定與聖約翰科大簽約結盟儀式，開啟雙方人才培育契機。