2022海峽兩岸(武漢)青年時尚創意節暨第二屆長江杯金裳獎大賽於日前舉行初審，選出35組優秀作品進入複審，出席評審有實踐大學服飾設計學系楊宜昌主任、亞洲大學時尚設計學系林青玫主任、彩妝大師朱正生老師和針織女王潘怡良老師等人。

台灣主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長。(照片/中華兩岸文經協會提供)

本次台灣主辦單位中華兩岸文經協會宋智忱理事長表示，本次參賽主題為預．見，代表的是一種期待，兩岸青年到真的相遇的時候，一定會擦出更激烈的火花，為創意與時尚帶來無限的可能，所以我們協會希望藉由這個活動，在疫後大力的推展，為兩岸青年再創高峰。

中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理。(照片/中華兩岸文經協會提供)

協辦本次賽事的中國時報暨時際創意傳媒王儒哲總經理提到，會協助本次競賽辦理主要是想幫助對時尚設計有興趣的年輕學子，有一個可以發揮自己、展現自己的平台。

出席評審有實踐大學服飾設計學系楊宜昌主任、亞洲大學時尚設計學系林青玫主任、彩妝大師朱正生老師和針織女王潘怡良老師等人。(照片/中華兩岸文經協會提供)

評審潘怡良老師講評過程中提到，他比較重視在整組服裝設計的完整性、技術，以及處理細節是否到位．朱正生老師則表示，期望學生可以天馬行空地展示自己的設計理念，然後再到武漢去做交流，可以互相學習，創造更特別更別具創意的服飾。楊宜昌老師則著重在設計是否符合市場需求以及消費者的期待和設計的精緻度。

本次通過初審的35組作品，需於複審前完成初審設計稿作品實體化作業，並於5月30日前按照下列規定格式繳交資料：

1.作品照片：依照初審設計稿所完成的系列服飾或6-8套服飾、配件成品之正＆反照片，並提供至少一張系列作品的成品合照（繳交檔案格式限定jpg或jpeg，以直式呈現，2500(寬)x3500(高)畫素以上，影像檔案大小1M-5M。)

2.作品影片：系列服飾或6-8套服飾、配件成品走秀展示影片 90~120秒，動態展示所有作品。影片可以使用mp4或mov檔，解析度1080p以上。

3.作品創意說明文檔：在初審「作品介紹」的基礎上，補充提交實體作品的整體風格、用料、剪裁等方面的敘述。以word檔案方式提供。

4.繳件郵箱：將上述所有文件以壓縮檔（rar/zip/7z）郵寄至[email protected]，郵件主題註明「金裳獎複審+姓名+作品名稱」。

所有入圍複審的參賽者，將會收到主辦方的入圍通知函，請密切留意報名時提交的相關通訊方式。暫定於8月在武漢舉辦，以服裝動態展示（模特兒由主辦單位提供）作為評比方式，將選出金裳獎、銀裳獎、銅裳獎、優秀新裳獎等數名優秀服裝設計新星，除了有機會分得30萬元的高額總獎金外，還有機會與本次合辦單位、時尚龍頭企業─武漢愛帝集團簽約實習。後續活動詳情，請持續關注賽事官方FB「江城拾光」。