交通部觀光局攜手嘉南藥理大學於4月19日辦理旅宿人才紮根說明會，邀請全國知名企業，如: 雲朗集團及凱撒集團，分享飯店品牌特色、職缺與相關福利說明及旅宿業成功職涯案例等，希望透過旅宿業說明會，讓非觀光相關科系的學生都能了解其未來的職涯規劃，同時也為旅宿業的徵才觸角開拓更多場域，活動當天吸引嘉藥跨學院眾多學生到場共襄盛舉，也讓與會學生對旅宿業前景及實務工作均有更深一層的認識。

交通部觀光局旅宿組副組長簡瑛誼表示，外國旅客希望今年有望達到600萬人次。(照片/嘉南藥理大學提供)

面對疫情解封，旅宿業也迎來一波新發展，交通部觀光局為緩解旅宿業人力缺口，號召業者辦理徵才活動，並發現許多非觀光產業人才也對旅宿業有興趣，為有效吸引更多人才進入旅宿業，也開拓旅宿業的徵才觸角，此次特別號召知名旅宿企業一起前進與嘉南藥理大學合作，期待透過跨界尋才，激盪出新的火花，協助人才跨界找到工作，也讓企業找到人才。

交通部觀光局旅宿組副組長簡瑛誼致詞時提到，因為疫情三年的關係，旅宿業人才大量流失，過去台灣的旅宿業在國際評比成績高達第二名僅次於泰國，期望可以透過的本次產官學界共同合作的紮根說明會，讓更多應屆畢業生了解旅宿工作進而投入相關產業，未來觀光局也將於國內大型旅展設攤、徵才、拍攝宣傳影片等，扭轉因受疫情影響的旅宿業形象。

嘉藥休閒學院院長許桂樹表示，透過產官學合作培訓學生專業創新技能。(照片/嘉南藥理大學提供)

休閒學院院長許桂樹表示，嘉藥休閒學院下涵蓋許多與旅宿業相關的系所，無論是休閒餐飲服務技能、行銷企劃與管理專長培養及活化休閒餐飲商品開發與創新，同時也與飯店、會展、健身、經絡保健及大型購物中心等休閒餐旅相關產業合作之資源，透過產官學高度合作，有計畫地培訓學生累積專業創新技能，培養理性與正向的工作價值觀，為踏入職場做好萬全的準備，而此次的旅宿人才紮根說明會就是一個優質的就業媒合機會，希望學生在未來能發光發熱，創造不同凡響的璀璨舞台。