人工智慧（AI）新時代隨著ChatGPT的誕生展開全新的賽局，東海資訊管理系與企業管理系兩大系所在高科技產業整合創新的趨勢下，建構出「Martech智慧行銷學程」，以雙指導模式引領跨域學習，幫助學生掌握數位新經濟與智慧營運等課程。對於外界認為AI將快速取代傳統管理學門，東海資管系主任林正偉表示，人工智慧的來臨，不僅不會威脅傳統社會科學和管理科學領域，甚至將成為該學門翻身的嶄新年代。

面對來勢洶洶的人工智慧浪潮，東海資管系與企管系共同以翻轉與創新的思維導入全新的「Martech智慧行銷學程」，全面幫助學生建構AI思維，深化知識領域，數位行銷學程以建立雙軌專業，包括數位轉型建構等素養課程。資管系主任林正偉表示，該學程是採跨院的學習組合，提供不同學系的大三、大四同學一起修課並製作專題，以跨域人才整合突破觀點的局限性。

林正偉指出，為了幫助學生與企業接軌，除了在系上規劃許多專題的Capstone總整課程外，也正積極與微軟推動證照認證計畫，此外，「Martech智慧行銷學程」目前已經和統一、星享道飯店等數十個集團合作，由企業出題，派人與導師合作共同指導專題，將培養出更務實的管理人才。

資管系主任林正偉表示，該學程是採跨院的學習組合，提供不同學系的大三、大四同學一起修課並製作專題，以跨域人才整合突破觀點的局限性。(照片/東海大學提供)

林正偉說，因為未來50%的GDP皆來自於數位化的貢獻，所以企業無論服務、產品、金融，乃至於大學的系所都必須面臨數位轉型，如何培養並提供企業應用型人才是當務之急。他也認為學生不避擔心被AI取代，因為ChatGPT這樣大型語言模型的誕生，建構出更完善的應用平台，非工程學系的同學得以快速的融合與跨域學習，所以AI的進步對非工程的科系的學生是非常加分的事情，也代表管理科學翻身年代已經來臨，

企管系主任吳祉芸說，早在七年前，企管系和資管系已著手打造數位行銷課程，攜手管理學院智慧轉型中心，與AWS、Salesforce、行動貝果及微軟等知名企業洽談合作，將開授微學程，引導學生應用平台工具解決中小企業主的問題，逐年漸進的深化AI應用，幫助學生提升雲端系統工具學習，應用在企業資源規劃與顧客關係管理等領域。現在推出的「MarTech智慧行銷學程」將採用更全面更務實的教學模組，為了建構實作場域，引進芯動力開發的無人智販機及嶄立科技的OMO平台系統，共同打造智慧行銷實驗場域，讓學生體驗智慧營運模式設計。

人工智慧（AI）新時代隨著ChatGPT的誕生展開全新的賽局，東海資訊管理系與企業管理系兩大系所在高科技產業整合創新的趨勢下，建構出相當吸睛的「Martech智慧行銷學程」，以雙指導模式引領跨域學習，幫助學生掌握數位新經濟與智慧營運等課程。(照片/東海大學提供)

吳祉芸強調，在目前企業數位化與商務電子化的趨勢下，資管與企管的學生畢業後炙手可熱，就業道路相當寬廣。東海管院院長李書行也表示，管院除了就業，今年升學表現更是不凡，無論企管、資管、國貿、會計、財經、統計等系，以及國際菁英組（GEP）的學生紛紛交出漂亮成績單，許多人申請上國內的台大、政大、成大等國立大學，國外則涵蓋新加坡國立大學、香港中文大學、美國華盛頓大學、美國賓州州立大學、美國羅格斯大學、美國喬治華盛頓大學、英國倫敦大學學院、英國布里斯托爾大學、英國雪菲爾德大學、英國愛丁堡大學、澳洲雪梨大學等世界名校，當然也有不少直升東海管院碩士班的優異學生。