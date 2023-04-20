新北市日前參加「第11屆防災校園大會師全國選拔賽」頒獎典禮，不僅榮獲縣市組「人才精進獎」，推薦參選的22校更展現防災特色創新實力，全數獲獎，包括進階推廣種子學校1校、進階合作共進獎1校、進階推廣貢獻獎1校、進階推廣優選獎3校、基礎學校績優獎8校及基礎學校優等獎8校，獲獎校數全國最高，展現新北推動防災教育績效卓越，齊心打造永續發展韌性校園。

教育局長張明文表示，新北市在防災教育輔導團和專家學者共同輔導下，以「知識力、情境力、實務力」三力齊發協助培育各校防災教育人才，防災教育輔導團的團員更有60%取得內政部防災士認證資格，此次評選榮獲縣市組「人才精進獎」，備受肯定，教育局也積極鼓勵學校結合創新特色發展防災課程。

榮獲基礎建置績優的吉慶國小校長簡聰義說明，學校以聯合國永續發展目標為核心，以三大主軸「一條河的故事、認識家鄉災害潛勢、防減災及氣候變遷調適」貫穿低、中、高年級課程，讓學生了解基隆河水患與聚落搬遷的歷史，實際走讀防災社區，養成災害風險判別及強化防救行動之責任、態度與實踐。

師長向同學們講解地震來臨時，如何因應防災。(照片/新北市教育局提供)

另一所榮獲基礎建置績優的溪崑國中，將防災教育納入七年級科技領域「橋梁大探索」課程，學生利用回收的硬紙板、鋁箔包等素材，製作「紙橋大力士」作品，小組共同探討紙橋的結構、能夠乘載重量為何，最後乘載最多重量的紙橋作品獲得冠軍。參賽學生項海說，比賽的過程中，我們的心情忐忑不安，不知道下一個鋁箔包放上去之後，紙橋會不會垮掉，也了解建築物除了華麗的外表，堅固的結構才是最重要的！同時體會到在生活中，防災避難時，可盡量遠離危險結構處，保護自己的生命安全。

三芝國中則以「水火無情，三芝現場」為主題獲得進階優選獎，結合新興的教育媒材研發MR擴增實境防災課程，藉由雲端科技的無遠弗屆，將防災概念從校園推廣至社區居民和一般家庭，九年級學生鍾文皓表示，VR體驗非常好玩，透過隨手可得的平板或手機，以類手遊的方式，讓我們知道居家用火及用電的安全，體驗後也會知道自己還有哪些防災知識不足，更可以推廣給家人讓生活更安全!

三芝國中同學提到，VR體驗很有趣，透過平板或手機，以類手遊的方式，讓大家知道居家用火及用電的安全。(照片/新北市教育局提供)

錦和高中更以全臺首創高中階段防災教材獲得進階優選獎，教師透過防災生活情境題材的探究，將防災教育融入國文、英文、全民國防等15個學科領域，打造完善系統化的課程模組。

為實現永續發展韌性校園的目標，新北市已於111年全數完成300間公立學校皆為防災校園的目標，未來4年將重新啟動第二輪的防災校園建置入校輔導，針對防災課程深耕及學校防災特色產出，期望更多學校與在地企業、社區市民一起推動防災社區，讓防災教育生活化，共築「生活防災好、安全好生活」。

「第11屆防災校園大會師全國選拔賽」新北22校名單：

新北市榮獲縣市政府組【人才精進獎】

【進階推廣案】共6校

進階種子學校：鳳鳴國小

進階優選學校：北大國小、三芝國中、錦和高中

進階推廣貢獻：萬里國小

進階合作共進：屈尺國小

【基礎建置案】共16校

基礎學校績優：瑞亭國小、成福國小、秀山國小、吉慶國小、莒光國小、興仁國小、溪崑國中、林口高中

基礎學校優等：橫山國小、興化國小、成州國小、菁桐國小、插角國小、林口國中、北大高中、秀峰高中