南華大學長期致力推廣蔬食健康飲食，文學系承接此理念，日前特別結合大專校院辦理就業服務補助計畫，邀請無肉市集創辦人張芷睿蒞校演講，以「無肉就是這麼Chill！」為題，進行專題演講。

該講座以「無肉就是這麼Chill！」為題，因好奇而開始嘗試吃純素的張芷睿，自己沒想到會因為當時的好奇，改變了自己未來的飲食習慣與生活。張芷睿茹素後也開始思考，現今的食品安全以及環境破壞問題嚴重，在將來能夠為孩子們留下什麼，是否還能夠讓孩子們接觸到大自然？加上大眾對於素食的定義相當廣泛，使得對素食的選擇有很多的考量。因此，她決定以「無肉」這個簡單明瞭的名字作為品牌名稱，辦了第一場無肉市集後，看著眼前累積的垃圾量，又開始思考，若以一場4萬人的市集來說，大概會產生4.56噸的垃圾，爾後，她堅持參與市集的攤販皆不能提供一次性餐具，消費者必須自己攜帶環保餐具或是於現場租用。曾有人評價他們是「很麻煩的市集」，但她寧可大家麻煩也不要為地球造成麻煩，這也成為「無肉市集」的精神與特色。

張芷睿不僅推廣蔬食，更堅持每辦一場市集就做一場公益活動回饋社會。她也提到，在推廣蔬食時，其實碰到許多問題，例如大眾對於素食第一印象，常常是炒疏菜或是燙青菜等，不清楚素食食物可以非常多樣化，舉凡素滷肉飯、素蛋糕這些意想不到的餐點。除了對素食餐點的印象單一，也有人認為素食等於傳播信仰，張芷睿曾要幫偏鄉的孩童提供素食餐點，卻被認為是傳教而被拒絕。在執行的路上雖然困難重重，但只要想到自己的理念和其他夥伴，還是決定克服困難繼續堅持下去。

面對近年環保意識抬頭，聯合國注重資源永續問題，透過市集的籌畫，走出自己的蔬食時尚風格，吹起「無肉潮流」，在「無肉市集」的團隊中，分層負責活動策劃、行政協調、設計主視覺、行銷宣傳、場地佈置、器材設備、現場調度，每個人都在這裡一展長才、實現夢想，讓市集不僅是販售，還多了藝術層次，讓消費者慢下腳步感受生活。在講座中，也讓大學生更明白「無肉市集」如何在眾多市集中，能擁有創新的表現、堅持而能樹立獨特風格，進而使學生擁有創意優勢之餘，也能提升在創新的知能。

講師張芷睿與南華大學同學現場合影。(照片/南華大學提供)

文字、照片、影像不單純只是表達的管道，更是行銷的重要來源，因應疫情及自媒體快速發展，創辦人從零開始，打造數位行銷內容，同時兼顧結合生活美學，在網路上達到有效宣傳，吸引不同年齡層前往參與，完成期待的成效，也讓想自行創業或是對市集等活動辦理有熱忱者、對網路文案書寫有興趣的同學，在職能訓練上帶來正向的提升與幫助。

為使參與者能共同響應蔬食、環保議題，並微體驗「無肉市集」活動，當天特別安排無肉市集攤販之一的排隊美食「善良肉圓」提供餐點，並結合聯合國永續發展理念，推廣蔬食裸買裸賣，邀請參與者自備環保餐具領取餐點，同時也向每一位路過餐車的同學介紹關於無肉市集的故事，會議中也有同學提出，希望未來有機會能邀請無肉市集到南華大學舉辦，將此精神分享給更多人。