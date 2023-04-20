誰說繪本只能畫在紙上？太魯閣族繪本「給喜歡唱歌的你」中，花蓮固祿部落長輩把代代相傳的歌謠，用黏土創作出立體場景，再交由慈濟科技大學學生翻拍，後製成獨一無二的拼音繪本。尤其，為了錄製繪本裡的三首歌謠，平均年紀74歲的阿公阿嬤集體哼唱超過十次，只需掃描繪本裡的QRcode，就能跟著「原聲」一起唱。

太魯閣族繪本「給喜歡唱歌的你」，特地收錄三首歌謠，分別是追求異性的情歌－Ｗauwa（女孩）、祭典必唱的Uyas mqaras（男女歡樂歌），以及象徵友誼長存的Akay bi da（痛呀痛）。舉例來說，Ｗauwa（女孩）的歌詞裡，呈現了男生表達愛慕之情。像是「妳很會整理家務，更會尊重與照顧年老的人，煮了一手好菜，大小事情都圓滿處理」，阿嬤就用黏土捏出了身穿族服的太魯閣族女性，被食物、農作物和家務圍繞的畫面，也更貼切歌謠的主題與場景。

Uyas mqaras（男女歡樂歌）正是太魯閣族人從小到大，耳熟能詳的歌謠。不論是祭典或歡樂場合，都能看到大家邊唱邊跳。寓意是將心中的歡樂與感恩，透過歌舞與utux（神靈、祖靈）交融。所以，阿公阿嬤的首選，當然是「復刻」出感恩祭的場景，大家一起圍著火堆，手牽手的跳舞，甚至，阿嬤還細膩的補上了星星和月亮。

至於Akay bi da（痛呀痛），是指與許久不見的朋友，終於見面了，更希望友誼長存。所以，固祿部落的阿公阿嬤，捏出了在城市打拼的少女，流著淚思念家鄉的畫面，不但搭配了高樓大廈，還有飛機飛過去，既寫實又不失童趣，忍不住會心一笑。

用棉花棒做支撐，黏上橘紅色的黏土，栩栩如生的祭典火團就成功了(照片/慈濟科大提供)

慈濟科技大學護理系三年級學生張閔媃表示，沒想到阿公阿嬤都超級有想像力的，像是繪本故事裡的火堆，阿嬤先用棉花棒做支撐，再黏上橘紅色的黏土，栩栩如生的祭典火團就成功了！

但最困難的不是繪本創作，反而是得先顧及阿公阿嬤的「奇摩子」，在共同創作的前提下，老人家習慣先挑簡單、容易的下手，甚至創作內容也十分雷同，會忍不住鬧點小脾氣，經過護理系二年級學生張芷瑜表示，把原先的一組五人，拆成二人一組，再加上適當的提醒和鼓勵，反而讓阿公阿嬤做得更加起勁。

適當的提醒和鼓勵，阿公阿嬤做得更起勁。(照片/慈濟科大提供)

學務處衛生保健組護理師陳菱筑表示，身為固祿部落的太魯閣族原住民，除了將口耳相傳的部落文化，透過繪本記錄下來，還能讓部落長輩參與其中，獲得滿滿成就感。更能讓不同族群的學生接觸太魯閣族老人家，在延續、傳承部落文化的同時，還能達到青銀共融的效果！