夢想淘心室4月21日【創時空】邀請到衫塘股份有限公司lock-用興趣串聯生活陳律仁創辦人，創辦人在節目中提到小時候曾經想成為俠客，大學時期因為喜歡寫詞，也想過成為作詞人，大學畢業後，擔任機構工程師，因為自身的需求，開始轉換跑道與朋友共同創辦APP『lock - 用興趣串聯生活』，期許自己能成為人間月老。

陳律仁在節目中指出，現今的交友軟體大部分都是看看照片，左滑右滑配對，缺乏一個平台真的可以認真交友，所以才想做一個平台將『技能交換』的概念，結合『交友軟體』的媒合方式，除了讓用戶輕鬆找到良師益友也能共贏。軟體並與商家合作推出票券、販售體驗，提供線下交流的空間、場所、活動，為用戶帶來更豐富社交生活！也為商家帶來更精準的用戶輪廓，從用戶體驗與社交行為中創造更多商業機會。更多關於lock交友軟體另類找真愛的精彩的內容都在今日的節目中。

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