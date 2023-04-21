教育部自今年起將每年4月20日訂為「性別平等教育日」，國立臺南大學將性別平等教育議題，以貼近學生的形式落實於校園，透過與校內學生社團「小頁文學社」合作徵稿的方式，鼓勵學生創作性平主題新詩，並將詩句印製在學生喜愛的物品上，包括明信片、手機氣墊支架、胸章等，讓性平詩句成為生活短語，讓性平成為生活的日常。

南大推動校內性別平等教育工作，獲教育部補助公立大專校院辦理學生事務與輔導工作特色主題計畫，透過新詩徵稿，以「性別議題」、「跟蹤騷擾防制法8種行為樣態」為主題，從投稿作品中挑選出10篇成為系列宣導品的製作題材，以「透明」、「色彩」為主軸設計發想，象徵與期待校園性別平等議題的「可見性」、「多元性」。活動成果於「性別平等教育日」當週於校園展出，並進行響應活動提供師生參與，新詩作品亦張貼在臉書、IG，獲得學生廣大迴響。

南大透過新詩徵稿，以「性別議題」為主題，從投稿作品中挑選出10篇成為系列宣導品的製作題材，以「透明」、「色彩」為主軸設計發想，象徵與期待校園性別平等議題的「可見性」、「多元性」。(照片/臺南大學提供)

新詩作品各具特色，例如透過「有一個陌生的視線好像隨時都在」的短語，描繪出人們遇見騷擾事件的恐懼，也提醒類似行為的違法性。另一篇作品透過「叮咚！」簡單兩個字，引出被騷擾者的內心狀態，也點出通訊發達的時代之隱憂。透過不同的跟蹤騷擾樣態呈現，呼籲大家留意自身安全，如遇到相關事件，可透過「跟蹤騷擾防制法」保護自己。

南大陳惠萍副校長、侯志正學務長及師生特別攜帶粉紅色玫瑰響應，除了紀念玫瑰少年葉永鋕，並鼓勵學生加入性別平等教育的推動，才能增進學生對於校園性平議題的敏感度與關注，並持續提供學生各種參與機會，盼透過每年的性別平等教育日，展現以學生為中心的性平教育成果，共同深化並營造貼近學生的性別友善校園。