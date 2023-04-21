新北校園通APP萬眾期待的新功能上線啦! 於4月25日起攜手7-ELEVEN經營的OPEN POINT生態圈合作「APP點數兌換」全新服務，會員積點揪i點30點可以兌換OPENPOINT點數1點，全台7-ELEVEN門市都可使用，真是實用又方便；舉凡請假、繳費、點名、到校打卡、電子聯絡簿、點擊推廣頁及新北學Bar、讀取教育放送臺、填寫電子問卷及下載電子成績單等12項功能，都可以積點，使用越頻繁點數累積越多。

校園通APP從3月3日開始啟動會員積點功能，短短一個月的時間，親師生累積的點數就已高達160萬點，受到所有使用者熱烈回響，這也代表校園通APP已與全市所有家長、老師與學生生活緊密連結。未來將配合新功能的上線與活動的辦理，不定期增加累積點數的功能，如圖書借閱、積點趣教室、會考e點靈等，敬請期待。

合作夥伴7-ELEVEN表示，OPEN POINT點數1點等同1元現金，方便記憶與使用，不僅可於全台7-ELEVEN門市使用，還能跨餐飲、加油站、百貨、藥妝等20大通路當現金花，此次與新北校園通合作，期待讓勤學的親師生隨時隨地透過APP將累積的點數活用於日常消費，為全台首創產學APP應用模式，未來將持續與教育局一起為教育盡一份心力，請大家拭目以待。

7-ELEVEN與新北校園通合作，期待讓勤學的親師生隨時隨地透過APP將累積的點數活用於日常消費，為全台首創產學APP應用模式。(照片/新北教育局提供)

海山國小家長賴瑩甄表示，學校非常積極推廣校園通APP，讓家長能方便快速請假、繳學費、下載成績單、電子聯絡簿簽名等，沒想過這樣還可以積點，甚至兌換7-ELEVEN的點數，真是太令人開心了，在新北就讀一定要使用校園通APP!

教育局對此表示，校園通APP於111學年度起向下延伸至幼兒園、向上涵蓋至高中職，從幼兒園、國小、國中到高中職學校的學校老師、家長和學生都可使用，全國唯一；同時，也於112年2月開始，開放私立學校申請使用。目前下載人數已突破48萬人次，短短2年半中，下載人數高達40萬人次，全市教師超過2萬6,000人、家長超過20萬人綁定，是全國最多人使用的智慧校園類型APP，可見大家對校園通APP的高度熱愛。

教育局長張明文強調，新北校園通APP是政府數位轉型的新典範，以多元雲端服務、打造雲教室、數位教學好幫手及數據治理為開發主軸，以數位化且行動化的系統平台服務學校、教師、家長與學生，滿足多元化的教育需求。未來將持續與企業合作擴大使用層面，期待藉由校園通APP各項功能提供家長便利的校園應用，落實行政減量，提升校務經營效能，打造出全方位且適宜的智慧校園生態系統。

另外，為迎接50萬下載人次的到來，校園通APP將於6月底舉辦下載抽好禮活動，提供ipad和airpods各10臺供下載註冊的民眾抽獎，將豐碩的施政成果與全民分享。