玄奘大學於20日下午邀請聖洋科技行銷協理王禮筠到校，為校內職員辦理二場ChatGPT的教學講座，期望透過這次研習一起來掀開ChatGPT的神祕面紗。本次研習同時透過電腦上機實作，學習如何利用ChatGPT進行小編PO文以及相關計畫寫作，減化寫作程序，提昇行政效率，而在今天的實際操作下，職員們呈現不同的評價。

研習中，講師王禮筠教導大家以「追問法」、「指令碰撞」、「優化/改寫」等技巧來操作ChatGPT，同時針對各種風格的寫作方式、資料收集、總結內容、點子發想等相關指令，使得軟體使用更為多元及便利。多半的參加者肯定ChatGPT對於一般寫作等行政工作上的協助，然而資料的正確性部份卻讓人產生質疑。玄奘大學校長簡紹琦在致詞時表示，自己問了ChatGPT幾次玄奘大學校長是誰，它都沒辦法給出正確答案，可見教職員在ChatGPT 的使用上，除了享受它的便利外，也要格外注意資料的準確性。

聖洋科技行銷協理王禮筠擔任玄奘大學ChatGPT研習講師。(照片/玄奘大學提供)

王禮筠也呼應玄大校長簡紹琦的觀點，提醒大家 ChatGPT 的內容是大數據隨機的結果，所以要特別注意錯誤訊息與濫用，甚至內容會有偏見與歧視的風險。在教職員使用時，一定要確認與改寫，也因此目前人工智慧還沒辦法取代教職員的專業功能。但是Chat GPT的確能提昇大家的工作效率，省時又省力。

玄奘大學教職員認真的參與研習。(照片/玄奘大學提供)

目前ChatGPT有推出需付費的進階版，讓資料不再只侷限在2021年九月以後的資訊，也出現其他的外掛程式，讓使用上更為便捷，功能也更強大。王禮筠也介紹其他相似功能的軟體，例如Microsoft Bing。此次玄奘大學所舉辦的ChatGPT研習，代表學術界願意用更正面的態度看待ChatGPT，除了教師們擔心的學生作業抄襲問題之外，也積極了解相關科技帶給世界的便利性，期待將來亦有更多的教師將 ChatGPT 融合在教學應用上。