時序進入春暖花開，南華大學圖書館舉辦「春暖花開，幸福時光」推薦金句閱讀活動，藉以鼓勵大學生廣泛閱讀，並從書中找出令人感動且發人深省的一段話或是具有影響力的美詞佳句，以作為自己的人生座右銘，或是在迷茫困惑時，可以激勵自己的金句名言、勵志語錄，希望透過文字的力量，讓大學生從正能量中找到人生方向與價值。活動至4月20日，吸引不少學生參與，前20名即可獲得精美贈品，館方更將精選佳句15名公布於校方圖書館官方IG粉絲專頁與大家分享。

南華大學校長林聰明以星雲大師為例提到，多年前大師曾經在一篇文章裡讀到一句話：「語言，要像陽光、花朵、淨水」，大師勉勵大家說好話、做好事、存好心。常言道：「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒。」一句好話，即使在寒冬中也會使人備感溫暖；但是一句傷人的話，即使在炙熱的六月也會讓人感到心寒，所以，為人處世一定要謹言慎行，否則可能在不經意間就傷了人。林校長期許大家在閱讀書籍的同時，也能從金句名言中提醒自己，如同星雲大師所寫的「如果我們能正本清源，打從自己的心裡製造光明的見解、芬芳的思想、潔淨的觀念，生產陽光、花朵、淨水般的語言，與他人共享，則能擁有一個豐美的人生」。

南華大學圖書館賴淑玲館長表示，為鼓勵學生閱讀，分享佳句，凡參與活動者只要實際借閱圖書館內任何一本圖書(包含電子書)，閱讀書籍後，摘錄書中能激勵自己的名言佳句，於活動表單內投稿，前20名即能獲得精美贈品一份。活動結束後，獲館方精選佳句的15名讀者，可獲得7-11禮券100元，金句名言也將公布於「南華大學圖書館官方IG粉絲專頁」，與大家分享，傳遞金句名言的正能量，希望藉此推薦金句的活動在這百花盛開的時節能夠讓大家療癒身心，享受文字帶給生命無比的感動力量。